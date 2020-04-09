Улан-удэнцам разрешили пикники в трёх местах

В Улан-Удэ перекрыли въезд в городские леса
Как сообщал «Байкал-Daily», с 6 апреля в Бурятии действует особый противопожарный режим.
До 27 апреля 2020 года в Улан-Удэ ограничено пребывание в лесах. Распоряжением администрации Улан-Удэ установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы. При этом отдохнуть на природе всё-таки можно при снятии санэпидрежима в специально оборудованных местах отдыха: это острова Комсомольский и Богородский, Верхняя Березовка – в районе футбольного поля.
Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением машин, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.
- Комитету городского хозяйства в период действия особого противопожарного режима поручено ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в лесах, установить вдоль автомобильных дорог предупредительные аншлаги и перекрыть несанкционированные въезды в лесной массив. Также необходимо усилить патрулирования, устройство и уход минерализованных полос и противопожарных разрывов, - сообщили в управлении по информационной политике.
Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести авиаразведку беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, управлению МВД по Улан-Удэ совместно с МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп.
Патрулирование городских лесов будет вестись в том числе в выходные и праздничные дни. Также необходимо привести в надлежащее состояние источники наружного противопожарного водоснабжения, проезды к зданиям, сооружениям.
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