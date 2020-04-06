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Жителям Бурятии запретили жечь костры

Жителям Бурятии запретили жечь костры
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии введён особый противопожарный режим

В Бурятии постановлением правительства от 6 апреля введён особый противопожарный режим в границах 17 районов. На севере республики, в границах Баунтовского, Курумканского, Муйского и Северо-Байкальский района, а также в городе Северобайкальске особый противопожарный режим будет введён с 1 мая.

Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан.

- Категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Кроме того, в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня в Бурятии заступил на дежурство вертолёт Ми-8 МЧС России, оборудованный водосливным устройством. 
лесные пожары
 
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