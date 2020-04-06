Ущерб составил более 37 тысяч рублей
Сотрудники транспортной полиции в Тайшете задержали подозреваемого в краже19 шпал.
Как установило следствие, житель города Тайшет украл 19 шпал, складированных на железнодорожном перегоне станции Акульшет – Топорок. Похищенное мужчина вывозил на грузовом автомобиле.
Шпалы изъяты. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража», санкция которой предполагает наказание до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Житель Иркутской области украл шпалы
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