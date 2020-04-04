Деньги направят на покупку продуктов, лекарств, масок, дезинфицирующих средств
Глава Бурятии будет ежемесячно перечислять часть своей зарплаты в фонд партии «Единой России» для помощи нуждающимся людям. Об этом стало известно вчера на конференции с районными партийными отделениями – мероприятие проводилось онлайн.
- В республике достаточно напряжённая ситуация. Актуальным становится вопрос взаимопомощи, взаимовыручки. Давайте консолидироваться, вместе справимся. У нас люди сильные, - отметил Алексей Цыденов.
Членские взносы партии в 100%-ном размере будут адресованы на помощь людям: одиноким пожилым, матерям с детьми, потерявшим работу, многодетным семьям с низкими доходами. Эти средства направят на покупку продуктов, лекарств, защитных масок, дезинфицирующих средств.
Также стало известно, что, сегодня, 4 апреля, на оперативном штабе при главе Бурятии будет определено, как предприятия разных сфер будут работать в связи с продлением режима самоизоляции.
- Понимаю, что на месяц всё закрыть невозможно. У нас и посевная, и личные подсобные хозяйства, пожароопасный период начинается, торговые организации тоже должны работать. В субботу будет выработан регламент о том, кто в каком режиме до 30 апреля будет работать. В указе будут прописаны все предприятия, которым будет разрешено работать до 30 апреля, - пояснил глава республики.
Алексей Цыденов будет перечислять часть своей зарплаты нуждающимся
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