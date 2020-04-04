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В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35

В Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35
Общество,  Фото:pixabay.com
В реанимации находятся 5 пациентов

В Бурятии на 4 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.

- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий, - сообщают в минздраве республики.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1053 человек, все лабораторно обследованы. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирск.

- Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 33249 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле, - отметили в министерстве.

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 4 апреля находится 72 человека, из них с новой коронавирусной инфекцией - 34 больных, в том числе 6 детей с COVID-19 – все легкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное.

В отделении реанимации находятся 5 взрослых пациентов, из них 1 - на ИВЛ.

Всего за весь период госпитализировано 159 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 87 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.
В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в РБ на 4 апреля проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от 3488 человек (4908 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.

С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой». На 4 апреля проведено всего исследований у 806 человек (в т.ч. за последние сутки – 134 чел.).

Тест-системы для лабораторного исследования в регионе имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 901 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 10883 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

Напоминаем, что по вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. 
коронавирус
 
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