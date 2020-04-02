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Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские

Улан-удэнцев, нарушающих самоизоляцию, останавливают полицейские
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские подходят к прохожим и интересуются, для каких целей они вышли из дома

Улан-удэнцев начали предупреждать по громкоговорителям о необходимости соблюдать ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. На улицах города появились машины полиции, которые призывают граждан разойтись по домам.

- Указом главы Бурятии на территории республики объявлен режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать места постоянного проживания. Для сохранения здоровья и жизни вас и ваших близких, оставайтесь дома, - говорится в аудиосообщении.

Кроме этого, по громкой связи сообщают об административной ответственности за нарушение режима. Размер штрафа составляет от 15 до 500 тысяч рублей.

По сообщениям очевидцев, несколько таких машин замечено на площади Советов, а также на соседствующих улицах. Ещё один автомобиль полицейских с громкоговорителем стояли вечером на улице Бабушкина. 



Сотрудники полиции останавливают прохожим и интересуются, почему они находятся не дома.

- Подошёл полицейский, спросил, ознакомлен ли я с указом главы и поинтересовался, зачем я вышел из дома. Я сказал, что возвращаюсь с работы, после этого меня отпустил без вопросов, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Также сотрудники МВД рекомендуют гражданам разойтись на социально безопасную дистанцию. По указу главы, для общественных пространств установлена дистанция в полтора метра. Пока никаких штрафов сотрудники полиции не выписывают. Они лишь дают рекомендации соблюдать режим самоизоляции.

Ранее с громкоговорителем и призывами оставаться дома, по городу курсировала машина поисково-спасательной службыуправления по ЧС администрации города. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом достигло 25 человек. Среди заразившихся дети, одному из которых лишь год

Накануне министр здравоохранения республики Евгения Лудупова рассказала, что в Улан-Удэ дополнительно откроют 128 инфекционных коек. На эти нужды выделено 128 миллионов рублей.

В некоторые магазины Улан-Удэ не пускают без масок или же разрешают заходить только по 10 человек. 
полиция коронавирус самоизоляция
 
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