Всего около 60 единиц вооружения и военной техники можно будет увидеть 9 мая
В Улан-Удэ в день празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа.
На военном параде в составе механизированной колонны по главной площади Улан-Удэ пройдут бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия, КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», сообщает пресс-служба ВВО.
Впервые в военном параде города Улан-Удэ примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр».
Также в состав механизированной колонны войдут ретро-автомобили времен Великой Отечественной войны. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34, который впервые пройдет по площади Советов 9 мая.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ восстановили легендарный танк, который многие годы простоял в качестве памятника на постаменте на 3-м участке на станции Дивизионная.
Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы удалось установить двигатель другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках и маневренность.
В Улан-Удэ в параде 9 мая задействуют легендарный Т-34 и ретро-машины
Общество, Фото:
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