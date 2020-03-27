 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Марта

Минсоцзащиты Бурятии проверило спецжилфонд в Баргузинском и Кабанском районах

26 Марта

Популярное

Анатолий Михаханов самоизолировался после поездки в Москву

Анатолий Михаханов самоизолировался после поездки в Москву
Общество,  Фото:instagram.com
Он на двухнедельном карантине

Бывший профессиональный сумоист из Бурятии решил самоизолироваться на две недели после недавней поездки в столицу России. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.

- Дорогие друзья! Слетал на ток-шоу ТК «Мир» в Москву и в связи сложившимися обстоятельствами по РФ решил самоизолироваться на две недели. Каждый день у себя во дворе делаю утреннюю зарядку. Топлю баньку. Кормлю птиц и подкармливаю бегающих во дворе белок. Пью качественные не носящие вреда моему организму витамины, БАДы и консультирую обратившихся ко мне людей. И самое главное, чувствую себя бодро, легко, полным энергии, одним словом – замечательно, - написал Анатолий Михаханов.

Пользователи одобряют поступок спортсмена: «Анатолий, вот такой замечательный человек, позитив. Почитаешь твой пост, и настроение улучшается на весь день. Выкладывай почаще посты, полные позитива», «Молодец! Все бы были такие сознательные!!!», «Молодец, самоизоляция», «Всегда на позитиве и заражаешь нас своим настроением».

Напомним, Анатолий Михаханов принял участие в съёмках ток-шоу «Отцы и дети» на телеканале «Мир». Выпуск с его участием можно посмотреть примерно в середине апреля. 
спортсмены коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Людмила Воронцова попала под наблюдение после заражения турецких боксёров
Общество, 27.03.2020
Известная спортсменка из Бурятии находится в полной самоизоляции
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Хореограф из Бурятии готова бесплатно сшить всем желающим маски
Общество, 27.03.2020
Девушка предлагает запустить новый челлендж #ПРОТИВСOVID19
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Улан-удэнец расплачивался фальшивыми пятитысячными купюрами
Общество, 27.03.2020
Поддельные банкноты парень приобрёл через интернет
МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан
МВД Бурятии из-за коронавируса приостанавливает личный приём граждан
Общество, 27.03.2020
Заявления принимают по почте и через интернет
Пользователям Сети предложили найти на фото Александра Богомоева
Общество, 27.03.2020
Бурятские борцы тренировались с командами двух регионов
В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей
В Бурятии ЗАГСЫ попросили женихов и невест ограничить число гостей
Общество, 27.03.2020
На церемонии бракосочетания могут присутствовать не более 50 человек
Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции
Судебные приставы Бурятии установили ящики для приёма корреспонденции
Общество, 27.03.2020
Ящики установлены в каждом подразделении управления Федеральной службы судебных приставов по республике  

В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина
В Иркутской области выявлено 22 факта нарушения карантина
Общество, 27.03.2020
Полицейские проверили почти 2,5 тысячи человек, находящихся на самоизоляции
В Улан-Удэ в древесине лесозаготовителей нашли личинки вредителя
В Улан-Удэ в древесине лесозаготовителей нашли личинки вредителя
Общество, 27.03.2020
Предпринимателей привлекли к административной ответственности
В Бурятии может появиться «карта жителя региона»
В Бурятии может появиться «карта жителя региона»
Общество, 27.03.2020
Она будет содержать данные всех необходимых документов и обладать функциями банковской карты
ВИДЕО: В Бурятии впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе
ВИДЕО: В Бурятии впервые проходит чемпионат по армейской тактической стрельбе
Общество, 27.03.2020
Участники проявляют мастерство в применении автомата Калашникова и пистолета Макарова

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^