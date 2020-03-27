Он на двухнедельном карантине
Бывший профессиональный сумоист из Бурятии решил самоизолироваться на две недели после недавней поездки в столицу России. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
- Дорогие друзья! Слетал на ток-шоу ТК «Мир» в Москву и в связи сложившимися обстоятельствами по РФ решил самоизолироваться на две недели. Каждый день у себя во дворе делаю утреннюю зарядку. Топлю баньку. Кормлю птиц и подкармливаю бегающих во дворе белок. Пью качественные не носящие вреда моему организму витамины, БАДы и консультирую обратившихся ко мне людей. И самое главное, чувствую себя бодро, легко, полным энергии, одним словом – замечательно, - написал Анатолий Михаханов.
Пользователи одобряют поступок спортсмена: «Анатолий, вот такой замечательный человек, позитив. Почитаешь твой пост, и настроение улучшается на весь день. Выкладывай почаще посты, полные позитива», «Молодец! Все бы были такие сознательные!!!», «Молодец, самоизоляция», «Всегда на позитиве и заражаешь нас своим настроением».
Напомним, Анатолий Михаханов принял участие в съёмках ток-шоу «Отцы и дети» на телеканале «Мир». Выпуск с его участием можно посмотреть примерно в середине апреля.
Анатолий Михаханов самоизолировался после поездки в Москву
Общество, Фото:
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