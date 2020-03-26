В помещении росли 70 кустов конопли
В Ангарске полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании марихуаны. 38-летний ранее не судимый мужчина оборудовал лабораторию по выращиванию конопли гидропонным способом.
Плантации растений он разместил на техническом этаже гаража на территории ГСК. В изолированном помещении располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе осмотра полицейские изъяли 70 кустов конопли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарчанин оборудовал в гараже лабораторию по выращиванию конопли
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Признаков заболеваний у них нет
В круг входят домочадцы, коллеги, пассажиры самолёта
Выпуск с его участием можно посмотреть примерно в середине апреля
Его долг составил более 500 тысяч рублей
Номера машины дублировали номера другого автомобиля
«Мы имеем колоссальную возможность подготовиться ещё лучше», отмечает лучница Инна Степанова
Она была посвящена Году памяти и славы
В помещении росли 70 кустов конопли
Женщина не выходила на связь с родственниками почти год
Президент выступил вчера перед жителями страны
Он стащил телефон консультанта и ноутбук с демонстрационной стойки
Об этом сообщили в городском комитете по образованию
Накануне он выступил с обращением к гражданам страны
Анализы вернувшейся из Израиля четы доставлены в Новосибирск
«Донорский светофор горит красным цветом», сообщает Служба крови Бурятии