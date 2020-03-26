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Ангарчанин оборудовал в гараже лабораторию по выращиванию конопли

Ангарчанин оборудовал в гараже лабораторию по выращиванию конопли
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В помещении росли 70 кустов конопли

В Ангарске полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании марихуаны. 38-летний ранее не судимый мужчина оборудовал лабораторию по выращиванию конопли гидропонным способом.

Плантации растений он разместил на техническом этаже гаража на территории ГСК. В изолированном помещении располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе осмотра полицейские изъяли 70 кустов конопли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Ангарск наркотики
 
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