Ангарчанин оборудовал в гараже лабораторию по выращиванию конопли

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В помещении росли 70 кустов конопли



В Ангарске полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании марихуаны. 38-летний ранее не судимый мужчина оборудовал лабораторию по выращиванию конопли гидропонным способом.



Плантации растений он разместил на техническом этаже гаража на территории ГСК. В изолированном помещении располагались специальные установки, собранные кустарным способом, а также система автономного полива и вентиляции. В ходе осмотра полицейские изъяли 70 кустов конопли.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

