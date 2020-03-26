В Новой Чаре из-за машиниста-наркомана с рельсов сошёл вагон

После инцидента машиниста и помощника машиниста уволили



4 февраля в Забайкальском крае произошёл сход вагонов. Инцидент произошёл при выезде из локомотивного эксплуатационного депо Новая Чара ВСЖД. Членов локомотивной бригады привлекли к административной ответственности.



Как сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре, машинист управлял локомотивом в состоянии наркотического опьянения, а также «в одно лицо» в отсутствие допуска и без прохождения обязательной аттестации, дающей право управления без помощника машиниста.



- Помощник машиниста не следил за положением стрелок, вследствие чего локомотивной бригадой не обеспечена безопасность производства манёвров и сохранность железнодорожного подвижного состава, - пояснили в прокуратуре.



В результате схода тепловоза повреждён рельс и локомотив.



Машинист и помощник привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде штрафа.



На момент привлечения к административной ответственности машинист и помощник уволены из ТЧЭ-11.



Постановления в законную силу не вступили.





