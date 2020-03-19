В Бурятии ветеран войны рассказал о встрече с маршалом Рокоссовским



«Я дошел до Кенигсберга, оторвало мне руку. Лежал я в госпитале в Тильзите. Мне оторвало руку, палец, контузия. Я 15 дней до Берлина не дошел», - рассказал он.



Также Михаил Попов вспомнил, как лично Константин Рокоссовский вручал ему орден.



«Рокоссовкий выходит с кокардой. Спросил: «Ты как такой молодой попал в тюрьму?». Я ответил: «Я из Бурятии, я в тюрьме не был, я вырос в Баргузине, в деревне». Меня похлопали по плечу и сказали: «Сибиряк», - вспоминает ветеран.







Далее в сюжете телеканала «Звезда» юнармейцы рассказывают жителям Курумкана о проекте «Дорога памяти», который запустило минобороны России. Известно, что жители района загрузили в базу проекта более двух тысяч архивных документов и фотографий фронтовиков, которых отсюда на войну ушло более 1,7 тысяч человек. Далее в сюжете телеканала «Звезда» юнармейцы рассказывают жителям Курумкана о проекте «Дорога памяти», который запустило минобороны России. Известно, что жители района загрузили в базу проекта более двух тысяч архивных документов и фотографий фронтовиков, которых отсюда на войну ушло более 1,7 тысяч человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», акция проводится в целях



Имена и снимки ветеранов будут храниться в общедоступной базе проекта «Дорога памяти» и размещены на одноимённом памятнике на территории парка «Патриот» в Московской области, где возводится Главный храм Вооружённых сил России.



Как сообщал «Байкал-Daily», акция проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Минобороны призывает граждан отправлять им имена и фотографии предков, защищавших страну.Имена и снимки ветеранов будут храниться в общедоступной базе проекта «Дорога памяти» и размещены на одноимённом памятнике на территории парка «Патриот» в Московской области, где возводится Главный храм Вооружённых сил России.

Телеканал «Звезда» снял сюжет о ветеране Великой Отечественной войны из села Курумкан Михаиле Попове. Он участвовал в боях за Кенигсберг, является кавалером двух орденов Великой Отечественной войны, Красной звезды. Ветеран вскоре отметит свой вековой юбилей.