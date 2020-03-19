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В Бурятии ветеран войны рассказал о встрече с маршалом Рокоссовским

В Бурятии ветеран войны рассказал о встрече с маршалом Рокоссовским
Общество, 
Михаил Попов дошёл до Кенигсберга и лишился руки во время Великой Отечественной войны

Телеканал «Звезда» снял сюжет о ветеране Великой Отечественной войны из села Курумкан Михаиле Попове. Он участвовал в боях за Кенигсберг, является кавалером двух орденов Великой Отечественной войны, Красной звезды. Ветеран вскоре отметит свой вековой юбилей.

«Я дошел до Кенигсберга, оторвало мне руку. Лежал я в госпитале в Тильзите. Мне оторвало руку, палец, контузия. Я 15 дней до Берлина не дошел», - рассказал он.

Также Михаил Попов вспомнил, как лично Константин Рокоссовский вручал ему орден.

«Рокоссовкий выходит с кокардой. Спросил: «Ты как такой молодой попал в тюрьму?». Я ответил: «Я из Бурятии, я в тюрьме не был, я вырос в Баргузине, в деревне». Меня похлопали по плечу и сказали: «Сибиряк», - вспоминает ветеран. 


Далее в сюжете телеканала «Звезда» юнармейцы рассказывают жителям Курумкана о проекте «Дорога памяти», который запустило минобороны России. Известно, что жители района загрузили в базу проекта более двух тысяч архивных документов и фотографий фронтовиков, которых отсюда на войну ушло более 1,7 тысяч человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», акция проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Минобороны призывает граждан отправлять им имена и фотографии предков, защищавших страну. 

Имена и снимки ветеранов будут храниться в общедоступной базе проекта «Дорога памяти» и размещены на одноимённом памятнике на территории парка «Патриот» в Московской области, где возводится Главный храм Вооружённых сил России. 

ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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