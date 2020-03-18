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В Улан-Удэ строительство лукодрома идёт с опережением графика. ФОТО

В Улан-Удэ строительство лукодрома идёт с опережением графика. ФОТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Строители планируют сдать объект не зимой, а осенью

В Улан-Удэ продолжается строительство первого в Бурятии крытого лукодрома. Работы начались в июле 2019 года. Проектом предусмотрено возведение 3-этажного административного здания и непосредственно самого лукодрома длиной 70 метров. На данный момент на объекте завершено возведение металлоконструкций, заливка межэтажных перекрытий, производится наружная отделка с утеплением, монтаж теплового узла и вентиляции.


- Сегодня лукодром готов на 65%. Осталось сделать перегородки по административной части, чистовая отделка, вставить окна, сделать полы и покраску лукодрома, - рассказал начальник управления капитального строительства Виктор Гусликов.

Деньги на строительство лукодрома республики удалось получить благодаря национальной программе «Спорт – норма жизни». Общая стоимость объекта составила 220 миллионов рублей. На сегодняшний день освоено более половины.

- Необходимое оборудование приобретено. Общая стоимость порядка 220 миллионов рублей, из которых на строительно-монтажные работы 185 миллионов, остальное – это оборудование и прочее вопросы, связанные с подключением объекта к сетям теплоснабжения, строительный контроль и всевозможные процедурные вопросы. Также хотелось бы отметить, что металлические конструкции были произведены на заводе мостовых металлических конструкций. Главой Бурятии была поставлена задача, чтобы мы максимально на этом объекте задействовали местных производителей, - отметил министр строительства и модернизации ЖКХ Николай Рузавин.


Изначально у строителей было отставание по графику – возникли проблемы с отгрузкой металла. Но когда этот вопрос решился, график выровнялся и работы пошли даже с опережением. Сдача объекта была запланирована на зиму 2020 года, теперь подрядчик обещает ввести лукодром в эксплуатацию уже в сентябре.

- Строители сейчас набрали темп, идут с опережением, поскольку эта конструкция быстровозводимая, металлическая. Сначала были проблемы с металлом, но, когда металл весь отгрузили, всё пришло, монтаж идёт легко и с опережением сроков. Строитель говорит о том, что он может взять на себя повышенные обязательства и сдать объект раньше договора. Нами это только приветствуется, - добавил начальник управления капитального строительства Виктор Гусликов.

Кроме этого, в обязательном порядке будет благоустроена и прилегающая территория. Она будет заасфальтирована, озеленена и будет проведено освещение.

Также на лукодроме смогут заниматься и параспортсмены. Для людей с ограниченными физическими возможностями планировщики предусмотрели лифты, пандусы и перила.






















лукодром строительство правительство РБ
 
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