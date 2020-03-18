В школах Бурятии весенние каникулы продлили до 12 апреля

- На сегодня перевод школ республики на дистанционное обучение является не совсем целесообразным, поскольку эпидемический порог у нас по всем видам ОРВИ и гриппа практически в два раза ниже среднего. По коронавирусу также не выявлено ни одного заболевшего на территории Бурятии, - прокомментировал ранее министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.





Из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире все российские школы уйдут на каникулы на три недели - с 23 марта по 12 апреля. Такое решение принято министерством просвещения России.Однако после недели полноценных каникул, которые продлятся с 23 по 31 марта, дети перейдут на дистанционное обучение. Оно начнётся 1 апреля. В школу дети возвращаются в понедельник, 13 апреля.- Сегодня состоялось совместное совещание с минпросвещения России и Рособрнадзором, где было озвучено данное решение. В этот период будет усилено дистанционное обучение. У нас на сегодня имеется положительный опыт использования отдельных образовательных ресурсов, которые послужат помощниками учителям для выстраивания образовательного процесса, - отметила начальник отдела дошкольного и общего образования минобрнауки Бурятии Татьяна Елистратова.Среди рекомендованных образовательных порталов: «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», «SkyEng», «Учи.ру» и другие.Кроме этого, досрочный период ЕГЭ переносится на основной этап сдачи в июне. Ранее досрочный период должен был начаться 20 марта и продлиться до 13 апреля.14 марта минпросвещения рекомендовало школам при необходимости обучать детей дистанционно. Однако показаний переводить образовательные организации Бурятии на дистанционное обучение или закрывать на карантин сейчас нет. До конца четверти школьники продолжат посещение уроков.