Другой спортсмен из Бурятии завоевал бронзу на чемпионате по лёгкой атлетике
В Пензе завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении среди ветеранов.
Два золота завоевал спортсмен-ветеран из Бурятии Геннадий Мармушев. Он показал результаты в категории М70 на 1500 м.- 5 минут 48 секунд и на 3000 м -12 минут 3 секунды.
- Бронзу в категории М60 на 800 м с результатом 2.30 завоевал Цырен Чирнинов. На дистанции 1500 метров председатель Совета ветеранов спорта Бурятии занял 4 место с результатом 5 минут 4 секунды. Уступил в упорной борьбе с чемпионами мира, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Всего в чемпионате приняло участие более 500 ветеранов лёгкой атлетики из более 50 регионов страны.
Спортсмен-ветеран из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, Фото:
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