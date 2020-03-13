Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе
В Чите государственным учреждениям культуры и образовательным организациям, координация и регулирование деятельности которых возложены на министерство культуры Забайкалья, с 13 марта и до особого распоряжения предписано максимально ограничить проведение мероприятий с участием детей.
Соответствующее распоряжение издало минкультуры региона во исполнение постановления администрации Читы «О введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 12 марта этого года. Документ был принят, учитывая признаки эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.
Все государственные учреждения культуры будут работать в штатном режиме с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Чите учреждения культуры ограничат проведение детских мероприятий
Общество, Фото:
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