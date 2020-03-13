В Чите учреждения культуры ограничат проведение детских мероприятий

Это связано с ростом заболеваемости гриппом в городе



В Чите государственным учреждениям культуры и образовательным организациям, координация и регулирование деятельности которых возложены на министерство культуры Забайкалья, с 13 марта и до особого распоряжения предписано максимально ограничить проведение мероприятий с участием детей.



Соответствующее распоряжение издало минкультуры региона во исполнение постановления администрации Читы «О введении ограничительных мероприятий и проведении дополнительных санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 12 марта этого года. Документ был принят, учитывая признаки эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе.



Все государственные учреждения культуры будут работать в штатном режиме с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

