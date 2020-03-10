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«В золе мелкие кости»: В Улан-Удэ зоозащитники сообщают о массовом сжигании щенков

«В золе мелкие кости»: В Улан-Удэ зоозащитники сообщают о массовом сжигании щенков
Общество, 
Между зоозащитниками и предприятием «ЦАСС» разгорелся конфликт

Сегодня в бурятском паблике ves_ulan_ude_ был опубликован пост, в котором зоозащитники сообщили о том, что в Улан-Удэ массово сжигают щенков.

- Щенков сжигают прямо сейчас! Наши волонтёры сейчас находятся в ЦАСС (два ночи в Улан-Удэ), поехали вытаскивать щенков, которых видели несколько часов назад в яме на территории, - написали они.

На месте у добровольцев и работников фирмы разгорелся конфликт.

- Печи работают, вонь невыносимая, в золе мелкие кости. Щенков осталось около 10 из более чем 40. Работники нападают, выбивают телефоны. Не знаем, чем это закончится. Будьте на связи. Такое количество щенков за день (без родителей) отловить не могли — скорее всего, собирают по объявлениям, - продолжили зоозащитники в социальной сети. 



Также к посту в Instagram прикреплено видео разговора волонтёров с мужчиной, по их словам  - представителем «ЦАСС». На записи слышно, как выходящий навстречу зоозащитникам мужчина заявляет, что щенки, которых ранее видели у них на территории, их собственные. Затем вдруг одна из женщин начинает на видео кричать и звать полицию на помощь.

- Волонтёры заблокированы на территории работниками ЦАСС. Девушку дважды ударили по лицу, пытались выбить стекло в машине, - добавили позже в посте добровольцы.

Они отмечают, что волонтёра побили в её собственном автомобиле.

Скандал вокруг щенков и нападения «Байкал-Daily» прокомментировал сам директор ЦАСС Владимир Галсанов. Он опроверг информацию о массовом сжигании.

- Не было никаких щенков. Волонтёры были, сейчас мы подали заявление о проникновении на частную собственность и о краже имущества, ещё пару щенков украли. На видео не костёр, я это видео даже не видел, ничего сказать не могу. Заявление я сейчас напишу, есть номера машин, мы знаем, кто там находился вчера. Никто никого не бил, это волонтёры вчера нападали, устроили ДТП. Щенков никаких не сжигали, - рассказал Владимир Галсанов.

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что заявления в полицию действительно поступили от обоих сторон конфликта, а на месте инцидента произошло ДТП.

- Минувшей ночью в полицию Иволгинского района поступило сообщение от представителя организации, занимающейся утилизацией биологических отходов, о том, что неизвестные пытаются проникнуть на территорию организации. Также в полицию поступали сообщения от граждан о нанесении побоев женщине сотрудниками предприятия. Кроме того, в ходе конфликта произошло ДТП, в результате которого автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время полицейские проводят проверку, устанавливают и опрашивают участников конфликта. По факту ДТП также проводится проверка.

Под постом зоозащитников улан-удэнцы писали гневные комментарии: «Зоозащитники поймут только тогда, когда эти же собаки растерзают их ребёнка!», «Властям нет дело до людей, а до животных тем более!!!», «Сжигать нельзя, расстреливать нельзя, усыплять нельзя, ну тогда забирайте всех бродячих собак себе домой!!!», «Щенков, конечно, жалко. Щенков ещё можно пристроить. Нужно взрослых бродячих особей вылавливать. Столько собак бегает», «Ужас какой».

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуация с бродячими собаками в городе остаётся напряженной. 14 февраля завершился аукцион на оказание услуг по выполнению мероприятий по обращению с животными без владельцев в Улан-Удэ. После подведения итогов конкурсная процедура была признана несостоявшейся - единственная заявка, поданная для участия в торгах, была оформлена с нарушениями. 

Известно, что контракт на отлов безнадзорных собак до сих пор не заключён. Начальная максимальная цена контракта – 18 689 401 рублей, на отлов 4790 собак. Деньги выделены из республиканского бюджета.



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