Внучка Вячеслава Наговицына появилась на свет в день его рождения
Сенатор от Бурятии, экс-глава республики Вячеслав Наговицын сообщил на своей странице в соцсети радостную весть. 2 марта у него родилась внучка – причём в день его собственного рождения.
- В нашей большой семье прибавление. У младшего сына Владимира и невестки Юли родилась дочь. Теперь у нас с супругой стало 6 внуков (2 мальчика и 4 девочки). Самое интересное, что это случилось именно в день моего рождения, 2 марта. Это просто чудо! – написал Наговицын.
Чиновники, бизнесмены, жители Бурятии поздравляют его с рождением внучки в соцсети.
Подробно о семье рассказывала в 2016 году Нина Наговицына, жена бурятского сенатора, на тот момент главы Бурятии.
У пары трое детей - Константин, Владимир и Лидия.
- Дети живут в разных городах, но мы стараемся почаще встречаться: дети, внуки приезжают к нам, либо мы навещаем их. Я организую наши встречи, семейные праздники. Детям и внукам нравится Бурятия, Байкал, замечательная природа и культура народов Бурятии. Здесь они нашли новых друзей и знакомых, - рассказывала тогда Нина Наговицына.
У экс-главы Бурятии родилась ещё одна внучка
Общество, Фото:
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