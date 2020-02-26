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Звезда шансона Афина и певец Данко поздравили Бурятию с Сагаалганом

Звезда шансона Афина и певец Данко поздравили Бурятию с Сагаалганом
Общество, 
Известные артисты записали видеообращения для жителей Бурятии

Звезда шансона Афина и певец Данко поздравили жителей Бурятии с Сагаалганом. Они записали видеообращения с добрыми пожеланиями. Также исполнители передали привет бурятскому артисту Чингису Ли, поздравив его с предстоящим 20-летием творческой деятельности.

- Дорогие жители Бурятии, я с огромным удовольствием поздравляю вас с праздником Белого месяца. Я желаю всем жителям Бурятии счастья, благополучия, процветания. Живите долго, будьте здоровы, пожалуйста. И очень-очень надеюсь, что мы с вами увидимся на моём концерте в вашем городе, - сказала Афина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле с концертом выступит звезда «нулевых», певец Данко. Он также поздравил жителей республики с Сагаалганом и анонсировал свой приезд.

- Я хочу поздравить всех жителей Бурятии с праздником Белого месяца. От души всех поздравляю. И хочу пригласить всех вас, дорогие мои, хорошие, 4 апреля на наш совместный вечер с Чингисом. Приходите, будет очень даже хорошо, - сказал Данко.



Ранее Данко называл Бурятию «сказочной страной» и приглашал своих подписчиков в Instagram посетить республику.

Как сообщал «Байкал-Daily», также жителей Бурятии с Новым годом по лунному календарю поздравлял актёр Александр Панкратов-Чёрный.

Справка:

Афина - российская эстрадная певица и актриса. Обладательница премии «Женщина года 2010» в номинации «Культура», «Звезда Дорожного радио», лауреат премии «Шансон года в Кремле», лауреат премии «Шансон года» в БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, 2018 год и 2019 год.

Данко - российский певец, композитор, автор песен, актёр, бизнесмен. Первые два сингла «Московская ночь» и «Делай раз, делай два» ввели Данко в первую лигу модных эстрадных исполнителей, а песня «Малыш», неоднократно звучавшая в радиоэфире, положительно повлияла на его популярность. Песня стала одним из хитов эфира. Затем был записан совместный трек с группой «Премьер-Министр». В качестве поп-исполнителя Данко неоднократно был награждён высшими российскими музыкальными премиями.


музыканты Сагаалган
 
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