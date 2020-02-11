Певец Данко назвал Бурятию «сказочной страной»

Звезда «нулевых», певец Данко пригласил зрителей на свой концерт Бурятию. Накануне на своей странице в Instagram артист провёл прямой эфир, в котором ответил на вопросы своих подписчиков. Один из написал: «Ждём в Бурятии 4 апреля». На это исполнитель ответил, что «до апреля ещё далеко».
При этом он заявил, что обожает Бурятию.
- Бурятия – лучшее место. Там живут очень хорошие люди, там очень экологично, там шаманы, они могут вызывать дождь. Бурятия такая магическая страна, сказочная. Так что все, кто хочет посмотреть на Бурятию и меня, покупайте билеты. Там можно сходить в дацан, встретиться с монахом Итигэловым, которому много-много-много лет и он как живой до сих пор, - рассказал Данко.
Данко известен таким песнями, как «Малыш», «Московская ночь», «Снегом стать» и многими другими.
Как сообщал «Байкал-Daily», певец выступит в Улан-Удэ 4 апреля на сольном концерте бурятского певца Чингиса Хандажапова, также известного под псевдонимом Чингис Ли. Концерт будет посвящён 20-летию творческой деятельности звезды бурятской эстрады.
Также на «сольнике» почётным гостем будет известная таролог Марианна Абравитова. Как рассказал «Байкал-Daily» Чингис, не исключено, что экстрасенс и Данко прилетят в Бурятию на одном самолёте.