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Московские эксперты проведут в Иркутске праздник чтения

Московские эксперты проведут в Иркутске праздник чтения
Общество,  Фото:pixabay.com
Вход на мероприятие свободный

В Иркутске пройдёт общегородской праздник чтения «День Ч». В рамках мероприятия 15 марта в 17:00 в ТВЦ «Галерея Reволюция» состоится творческая встреча.

«День Ч» – новая регулярная культурная площадка для жителей Иркутска. Праздник проходит весной и осенью и ставит своей целью вдохновить детей и родителей, показать, что чтение – очень важная привычка для успешного будущего. «День Ч» призван показать, что чтению можно учиться не только через традиционные методы, но и через новые формы: книжные фестивали, дискуссии, мастер-классы. Праздник проводится в областном центре с марта 2018 года.

Главная тема 2020 года – «Наука». Гостями праздника чтения станут эксперты из Москвы: книжный педагог Ольга Лишина, руководитель пресс-службы музея космонавтики, автор книги «Животные-космонавты» Дарья Чудная, автор и переводчик научно-популярных детских книг Евгения Гюнтер. Они проведут для жителей города творческие встречи, лекции и мастер-классы.

«День Ч» проводится для всех жителей и гостей Иркутска и ориентирован на детскую публику, а также их родителей. Посетить мероприятие сможет любой желающий – вход на мероприятие свободный. Ознакомиться с подробной информацией и заполнить анкету участника можно на сайте: prazdnikchtenia.ru . Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Возрастное ограничение 0+
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