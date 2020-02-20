Девочка родилась с экстремально низкой массой тела
В октябре 2019 года в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилась девочка на сроке беременности 23 недели. Вес малышки составил всего 500 граммов. В длину она была чуть больше письменной ручки.
Медикам удалось выходить новорождённую. Девочку выписали домой в феврале 2020 года с весом 2642 граммов.
- Работу детских реаниматологов нередко называют чудом. Выхаживать и лечить деток, которых даже страшно взять на руки, а тем более проводить какие-то процедуры. Но, тем не менее, статистика объективна: увеличивается выхаживание детей с экстремально низкой массой тела, - отмечают в республиканском минздраве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе из перинатального центра выписали четверняшек – трёх мальчиков и девочку.
Бурятские врачи выходили новорождённую длиной с ручку
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