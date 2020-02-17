Чита проведёт мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «Город Чита»

В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта



В столице Забайкалья пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



Так, 22 февраля с 10:00 до 10:30 у штаба армии соберётся митинг и состоится церемония возложения цветов к мемориальным доскам маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и генералу армии П.А. Белику (0+). С 10:40 до 10:50 в парке Дома офицеров будет проведён митинг у мемориальной плиты маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому (0+). С 11:00 до 14:00 в концертном зале Дома офицеров пройдут торжественное собрание и праздничный концерт (6+).



23 февраля с 12:00 до 12:30 на мемориале Боевой и трудовой славы забайкальцев запланировано возложение венков, проведение митинга, салют и прохождение торжественным маршем парадных расчётов (0+).



В связи с проведением праздничных мероприятий, 22 февраля с 10:00 до 10:40 будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленинградской (от улицы Лермонтова до улицы Ленина) и по улице Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Выставочной).

