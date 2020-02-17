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Чита проведёт мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Чита проведёт мероприятия в честь Дня защитника Отечества
Общество,  Фото:пресс-служба администрации ГО «Город Чита»
В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта

В столице Забайкалья пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

Так, 22 февраля с 10:00 до 10:30 у штаба армии соберётся митинг и состоится церемония возложения цветов к мемориальным доскам маршалу Советского Союза Г.К. Жукову и генералу армии П.А. Белику (0+). С 10:40 до 10:50 в парке Дома офицеров будет проведён митинг у мемориальной плиты маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому (0+). С 11:00 до 14:00 в концертном зале Дома офицеров пройдут торжественное собрание и праздничный концерт (6+).

23 февраля с 12:00 до 12:30 на мемориале Боевой и трудовой славы забайкальцев запланировано возложение венков, проведение митинга, салют и прохождение торжественным маршем парадных расчётов (0+).

В связи с проведением праздничных мероприятий, 22 февраля с 10:00 до 10:40 будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленинградской (от улицы Лермонтова до улицы Ленина) и по улице Ленина (от улицы Ленинградской до улицы Выставочной).
день защитника Отечества. Праздники митинг концерт Забайкальский край Чита
 
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