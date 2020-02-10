Улан-удэнцам сделали перерасчёт за коммунальные услуги на 42 миллионов

В управлении муниципальной жилищной инспекции провели итоги работы за 2019 год
Сегодня начальник управления муниципальной жилищной инспекции администрации Улан-Удэ Алёна Азаревич рассказала об итогах работы за 2019 год. Было рассмотрено более 3,5 тысяч обращений горожан, это на 30 процентов больше, чем в 2018 году, проверок было проведено 1601.
В основном, жители обращались по поводу расчёта платы за тепловую энергию и горячее водоснабжение. По результатам проверок, ресурсоснабжающим организациям были выданы предписания – перерасчёт платы за коммунальные услуги был произведён на сумму более 42 миллионов рублей (в прошлом году перерасчёт составил 16 миллионов рублей).
- Только по ПАО «ТГК-14» сумма выявленных нарушений составила около 40 миллионов. Если конкретно, муниципальной жилищной инспекцией установлены факты отсутствия корректировок - нарушения по этому вопросу выявлены на сумму 23 миллионов рублей. Нарушения также были выявлены в отношении АО «Читаэнергосбыт», сумма перерасчётов составила 1,2 миллионов. Кроме того, нарушения были выявлены именно по отключению – все мы знаем, что управлением в суде было доказано, что без предупреждения потребителя запрещается ограничение в коммунальной услуге, - рассказала Алёна Азаревич.
В рамках лицензионного контроля к административной ответственности были привлечены 16 управляющих компаний. В 2019 году компанию «Эталон – С» оштрафовали на общую сумму в 1 миллион 860 тысяч рублей.
- Управляющими организациями нарушаются правила технической эксплуатации многоквартирного дома. Это всё – это ремонт кровли, текущий ремонт подъездов, это неподготовка к осенне-зимнему периоду и многое другое, - объяснила Алёна Азаревич.
За 2019 год в Арбитражном суде в защиту прав граждан было рассмотрено 188 дел, из них 80 процентов – в отношении ПАО «ТГК-14». Четыре дела управлением были проиграны.
- В 2020 году мы будем добиваться полного исполнения предписаний и проводить мероприятия, направленные на профилактику нарушений. Совместно в государственной жилищной инспекцией будет разработан план мероприятий, в который будут включаться семинары, круглые столы и встречи. Рост обращений есть, я считаю, что гражданская позиция жителей стала выше, жители стали переживать за общее имущество дома, стали обращать внимание на порядок расчёта и на работу управляющих компаний, - подвела итога начальник управления Алёна Азаревич.
Улан-удэнцам сделали перерасчёт за коммунальные услуги на 42 миллионов
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