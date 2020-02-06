Север Бурятии присоединился к акции «Блокадный хлеб»

Школьникам рассказали о подвиге ленинградцев



В учреждениях Северо-Байкальского района Бурятии прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». В мероприятиях красной нитью проходила тема героизма ленинградцев в борьбе за освобождение родного города.



Первым открыл акцию районный историко-краеведческий музей имени Н.К. Киселёвой мероприятием «Как встречали Новый год в Великую Отечественную войну». В Боевом зале музея была оформлена экспозиция «Новогодняя ёлка в годы войны», на которой представлены игрушки военного времени: звёздочки, патроны, гильзы. Были представлены фотографии блокадного Ленинграда: украшенная ватой ёлка в больнице и вокруг ёлки раненые, с повязками на голове дети, пострадавшие от бомбёжки…



Директор музея Валентина Попова рассказала школьникам, что праздник в военные годы широко не отмечали, просто необходимо было поднять дух бойцов на передовой и в тылу. Школьники, ветераны, дети войны, жители посёлка приняли участие в акции «Блокадный хлеб». Слушая воспоминания ветеранов, ребята молча сидели за столом, накрытом по-военному очень скромно, глядя на тонкие куски черного хлеба, они сравнили свою жизнь и жизнь блокадных детей…



В районном центре досуга со школьниками прошла беседа о блокаде Ленинграда, был продемонстрирован фильм «Блокадный Ленинград». Затем ребята 6-7-х классов познакомились с дневником Тани Савичевой, написавшей о трудной жизни юных ленинградцев. Символом акции стал кусочек хлеба весом 125 граммов: именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады Ленинграда и взрослым, и детям.



В посёлке Новый Уоян акция «Блокадный хлеб» проходила на территории магазина «Вист». Работники КДЦ в военной форме раздавали жителям тонкие кусочки черного хлеба и листовки. Звучали песни военных лет, рассказы о блокаде Ленинграда. А после акции для всех желающих в зрительном зале КДЦ «Туяна» был показан художественный фильм «Жила-была девочка».



В центральной районной библиотеке прошёл литературный час «Блокадный хлеб» с воспитанниками реабилитационного центра «Причал». Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы уже с первых дней войны старались помочь взрослым. Они вставали за станки, хотя многим требовались подставки, чтобы до них достать, даже при бомбёжке заводов никто не покидал рабочих мест. Во второй части мероприятия ребятам было предложено принять участие в викторине «Блокада Ленинграда» и ответить на непростые, но очень важные вопросы. Завершая литературный час, ребята пришли к выводу о том, почему необходимо помнить о мужестве и героизме ленинградцев, о страшных событиях тех лет. Вывод – чтобы передать память своим потомкам.



Всероссийская акция «Блокадный хлеб» – это дань памяти героическому прошлому города на Неве. Будем помнить о подвигах защитников Отечества, противостоять фальсификации истории, передавать из поколения в поколения отвагу воинов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

