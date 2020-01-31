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В Бурятии открыли «горячую линию» по вопросам возвращения жителей из Китая и Монголии

В Бурятии открыли «горячую линию» по вопросам возвращения жителей из Китая и Монголии
Общество,  Фото:pixabay.com
Круглосуточная «горячая линия» работает с сегодняшнего дня

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов объявил в соцсетях о том, что для жителей республики, у которых появились трудности с возвращением из Китая и Монголии домой, открыта «горячая линия».

- С учётом ситуации с коронавирусом и ограничений, введённых правительством, по движению на пограничных пунктах пропуска, дал поручение заместителю председателя правительства Мордовскому П.С. министру туризма Бадмацыреновой М.Б. организовать работу круглосуточного колл-центра. Жители Бурятии, у которых будут трудности с возвращением из Монголии или Китая домой, могут обратиться за помощью в данный колл-центр, - написал Алексей Цыденов в Facebook.

Он добавил, что в круглосуточном режиме горячая линия начнёт работать с 31 января. Номер колл-центра: +7-800-301-19-34.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. 

Накануне всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщает, что на данный момент число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, при этом 213 заболевших скончались. Только за последние сутки выявлено 1 982 новых случая.

Кроме того, зарегистрировано 15 238 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. Ещё 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением. Вирус уже распространился за пределы Китая. Его обнаружили в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Телеграм-канал Mash тем временем сообщает, что в одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, но власти пока официально не подтвердили эту информацию.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии был один больной с подозрением на коронавирус, но этот диагноз в итоге не подтвердился.  

В Бурятии усилены меры по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции. Ситуация по недопущению распространения коронавируса на территорию республики находится на строгом контроле управления Роспотребнадзора по Бурятии.


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