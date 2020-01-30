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В Бурятии школьники похвастались своими светоотражателями

В Бурятии школьники похвастались своими светоотражателями
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В районной школе прошло профилактическое мероприятие

В Прибайкальском районе Бурятии педагоги и учащиеся Турунтаевской школы № 1 организовали необычный фестиваль. Темой мероприятия стала пропаганда ношения световозвращающих элементов. Школьники начальных классов продемонстрировали своё отношение к теме безопасности пешеходов в тёмное время суток, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Фестиваль открылся музыкальной агитационной программой школьного отряда ЮИД «Светофороики». Далее для защиты визитки на сцену вышли по три представителя от каждого класса. Ребята показали свои рюкзаки, украшенные яркими аксессуарами, и с использованием музыкального и художественного сопровождения объяснили важность ношения светоотражателей. Членами жюри выступили активисты отряда ЮИД, которые оценивали оригинальность выступления, эстетичность светоотражателей, правильность их расположения.

Награждение победителей проводилось в двух возрастных группах. Так, в младшей группе первое место заняли учащиеся 1 «в» класса, а среди 3-4 классов лучшей была признана команда 4 «в» класса.

Организаторы творческого фестиваля «Засветись ярко» отметили, что выступления всех конкурсантов были достойными и оригинальными. Но главный результат мероприятия – это повышение правосознания у самих школьников к вопросам собственной безопасности на дороге.


ГИБДД школьники ПДД
 
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