В Улан-Удэ презентуют книгу о сибиряках – участниках войны

Общество, Фото: пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии

Презентация состоится в конце января



31 января состоится презентация книги «Память. Спасибо Вам, кто выжил и кто нет…».



Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии, книга является частью одноимённого военно-патриотического проекта, цель которого – увековечить в умах наших современников и детей подвиг советского народа в борьбе с фашизмом за свободу и светлое будущее потомков. Автором проекта является член Союза писателей России Николай Киреев.



На презентации книги коллектив авторов расскажет, как писалась эта книга, поведают самые интересные истории из книги и ответят на вопросы гостей. Мероприятие будут сопровождать мультимедийные материалы, снятые по материалам издания. Также в торжественной обстановке несколько экземпляров книги будут переданы в фонды Национальной библиотеки РБ.



- Этот проект был придуман и реализован сотрудниками Центра специальной связи и информации ФСО России в республике. Творческим коллективом написаны стихи, обобщены библиографические и фотоматериалы, созданы видеоролики о событиях Великой Отечественной войны. Видеоролики проекта широко демонстрируются на тематических собраниях, различных мероприятиях, а также в социальных сетях. Проведены уроки мужества по тематике проекта во всех школах Улан-Удэ, - отметили в библиотеке.



В книге отражены библиографические данные о 417 сибиряках – участниках Великой Отечественной войны. В сборе информации участвовали люди из всех городов Сибирского федерального округа. В книге кратко отражен вклад этих городов в дело Великой Победы.



- Указанный материал позволяет увидеть, что победа дана нам крайне тяжёлой ценой. Тысячи и тысячи людей точили снаряды, трудились в тылу, отдавали жизни на передовой ради одной главной цели. И мы говорим им всем Спасибо – тем, кто выжил и кто нет, - рассказывает Максим Слепнёв, участник военно-патриотического проекта.



Организаторы приглашают всех желающих на презентацию военно-патриотического издания 31 января в зале деловых встреч и переговоров (2 этаж) Национальной библиотеки Бурятии.

