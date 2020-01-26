В Улан-Удэ презентуют книгу о сибиряках – участниках войны

Презентация состоится в конце января
31 января состоится презентация книги «Память. Спасибо Вам, кто выжил и кто нет…».
Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии, книга является частью одноимённого военно-патриотического проекта, цель которого – увековечить в умах наших современников и детей подвиг советского народа в борьбе с фашизмом за свободу и светлое будущее потомков. Автором проекта является член Союза писателей России Николай Киреев.
На презентации книги коллектив авторов расскажет, как писалась эта книга, поведают самые интересные истории из книги и ответят на вопросы гостей. Мероприятие будут сопровождать мультимедийные материалы, снятые по материалам издания. Также в торжественной обстановке несколько экземпляров книги будут переданы в фонды Национальной библиотеки РБ.
- Этот проект был придуман и реализован сотрудниками Центра специальной связи и информации ФСО России в республике. Творческим коллективом написаны стихи, обобщены библиографические и фотоматериалы, созданы видеоролики о событиях Великой Отечественной войны. Видеоролики проекта широко демонстрируются на тематических собраниях, различных мероприятиях, а также в социальных сетях. Проведены уроки мужества по тематике проекта во всех школах Улан-Удэ, - отметили в библиотеке.
В книге отражены библиографические данные о 417 сибиряках – участниках Великой Отечественной войны. В сборе информации участвовали люди из всех городов Сибирского федерального округа. В книге кратко отражен вклад этих городов в дело Великой Победы.
- Указанный материал позволяет увидеть, что победа дана нам крайне тяжёлой ценой. Тысячи и тысячи людей точили снаряды, трудились в тылу, отдавали жизни на передовой ради одной главной цели. И мы говорим им всем Спасибо – тем, кто выжил и кто нет, - рассказывает Максим Слепнёв, участник военно-патриотического проекта.
Организаторы приглашают всех желающих на презентацию военно-патриотического издания 31 января в зале деловых встреч и переговоров (2 этаж) Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ презентуют книгу о сибиряках – участниках войны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Презентация состоится в конце января
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
Убийство произошло во время распития алкоголя
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант»
Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей