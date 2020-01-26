 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Января

25 Января

24 Января

Популярное

В Улан-Удэ презентуют книгу о сибиряках – участниках войны

В Улан-Удэ презентуют книгу о сибиряках – участниках войны
Общество,  Фото:пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии
Презентация состоится в конце января

31 января состоится презентация книги «Память. Спасибо Вам, кто выжил и кто нет…».

Как сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии, книга является частью одноимённого военно-патриотического проекта, цель которого – увековечить в умах наших современников и детей подвиг советского народа в борьбе с фашизмом за свободу и светлое будущее потомков. Автором проекта является член Союза писателей России Николай Киреев.

На презентации книги коллектив авторов расскажет, как писалась эта книга, поведают самые интересные истории из книги и ответят на вопросы гостей. Мероприятие будут сопровождать мультимедийные материалы, снятые по материалам издания. Также в торжественной обстановке несколько экземпляров книги будут переданы в фонды Национальной библиотеки РБ.

- Этот проект был придуман и реализован сотрудниками Центра специальной связи и информации ФСО России в республике. Творческим коллективом написаны стихи, обобщены библиографические и фотоматериалы, созданы видеоролики о событиях Великой Отечественной войны. Видеоролики проекта широко демонстрируются на тематических собраниях, различных мероприятиях, а также в социальных сетях. Проведены уроки мужества по тематике проекта во всех школах Улан-Удэ, - отметили в библиотеке.

В книге отражены библиографические данные о 417 сибиряках – участниках Великой Отечественной войны. В сборе информации участвовали люди из всех городов Сибирского федерального округа. В книге кратко отражен вклад этих городов в дело Великой Победы.

- Указанный материал позволяет увидеть, что победа дана нам крайне тяжёлой ценой. Тысячи и тысячи людей точили снаряды, трудились в тылу, отдавали жизни на передовой ради одной главной цели. И мы говорим им всем Спасибо – тем, кто выжил и кто нет, - рассказывает Максим Слепнёв, участник военно-патриотического проекта.

Организаторы приглашают всех желающих на презентацию военно-патриотического издания 31 января в зале деловых встреч и переговоров (2 этаж) Национальной библиотеки Бурятии. 
презентация книга ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавируса в регион
Общество, 26.01.2020
Во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Коронавирус у госпитализированных в Иркутске граждан Китая не подтвердился
Общество, 26.01.2020
Шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 26.01.2020
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам: фоторепортаж
Общество, 26.01.2020
Следующие этапы гонок пройдут в феврале и марте. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Мэра Улан-Удэ включили в кадровый резерв президента России
Общество, 26.01.2020
Всего же в составе резерва на сегодня 138 человек
В Бурятии немного потеплело
В Бурятии немного потеплело
Общество, 26.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 января по республике переменная облачность
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
В Иркутской области в гараже застрелили троих мужчин
Общество, 25.01.2020
Убийство произошло во время распития алкоголя 
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество, 25.01.2020
При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что в России заболевших новым вирусом нет
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Новый знакомый украл у забайкальца почти 100 тысяч рублей
Общество, 25.01.2020
Потерпевший распивал спиртное с новыми знакомыми
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Работники пилорамы в Бурятии не проходили обучение по пожарной безопасности
Общество, 25.01.2020
Прокуратура выявила множество нарушений во время проверки
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Бурятские спортсмены стали чемпионами Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 25.01.2020
Александр Богомоев и Мария Кузнецова взяли «золото» международных соревнований 
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
В Улан-Удэ студенты познакомились с работой Госавтоинспектора
Общество, 25.01.2020
Состоялось мероприятие, приуроченное к акции «Студенческий десант» 
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
Общество, 25.01.2020
Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Усадьба в Бурятии признана одной из самых дорогих в ДФО
Общество, 25.01.2020
По подсчётам экспертов, её стоимость составляет 20 миллионов рублей

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^