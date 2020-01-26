Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»





Как сообщал «Байкал-Daily», ранее бурятские борцы Александр Богомоев и Мария Кузнецова стали чемпионами соревнований.



В итоге у сборной Бурятии 6 медалей. Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова стали чемпионами, а Евгений Жербаев и Даши Шарастепанов - бронзовыми призёрами.



- Для спортивного мира 2020 год особенный - олимпийский. Поэтому турнир - хорошая проверка и показатель сил для ведущих борцов из различных стран перед Олимпийскими играми в Токио. Также очки, заработанные на турнире, учитываются при жеребьёвке участников чемпионата мира по вольной борьбе, - отметил министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов в соцсети.



Бурятские спортсмены – Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова – завоевали золотые медали на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.Балдан Цыжипов (весовая категория до 125 кг) одолел в финальном поединке Павла Кривцова, Вероника Чумикова (до 57 кг) победила спортсменку Андориаханако Сава из Японии.Занял третье место на соревнованиях Даши Шарастепанов (до 65 кг), он одержал победу над Муршидом Муталимовым.