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Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»

Ещё два бурятских спортсмена завоевали золото турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 
Заняли первые места на соревнованиях Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова

Бурятские спортсмены – Балдан Цыжипов и Вероника Чумикова – завоевали золотые медали на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске.

Балдан Цыжипов (весовая категория до 125 кг) одолел в финальном поединке Павла Кривцова, Вероника Чумикова (до 57 кг) победила спортсменку Андориаханако Сава из Японии.

Занял третье место на соревнованиях Даши Шарастепанов (до 65 кг), он одержал победу над Муршидом Муталимовым. 

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее бурятские борцы Александр Богомоев и Мария Кузнецова стали чемпионами соревнований. 

В итоге у сборной Бурятии 6 медалей. Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова стали чемпионами, а Евгений Жербаев и Даши Шарастепанов - бронзовыми призёрами.

- Для спортивного мира 2020 год особенный - олимпийский. Поэтому турнир - хорошая проверка и показатель сил для ведущих борцов из различных стран перед Олимпийскими играми в Токио. Также очки, заработанные на турнире, учитываются при жеребьёвке участников чемпионата мира по вольной борьбе, - отметил министр спорта и молодежной политики Вячеслав Дамдинцурунов в соцсети. 
спорт вольная борьба
 
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