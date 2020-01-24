Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов

В нём приняли участие почти 300 организаций из разных регионов страны



Дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» из Бурятии стал участником открытого всероссийского конкурса-практикума с международным участием «Лучший интернет сайт организации социального обслуживания – 2019».



Основная цель мероприятия – обучение участников ведению и администрированию сайта, развитие системы информационной открытости, противодействия коррупции, защиты персональных данных и повышение качества оказываемых услуг.



В конкурсе приняло участие почти 300 организаций из разных регионов страны. Для них проводились обучающие мероприятия, предоставлялись бесплатные видеоуроки, а также оказывалась непрерывная консультационная поддержка.



При подведении итогов по оценке экспертной группы сайт детского дома «Журавушка» набрал 53 балла из 60 и стал лидером народного голосования, набрав 325 голосов, тем самым заняв II место. Всем вручены сертификаты, а лидерам – дипломы победителей, лауреатов или участников. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

