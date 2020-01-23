 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

Стала известна дата всебурятского диктанта «Эрдэм»

Стала известна дата всебурятского диктанта «Эрдэм»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Образовательная акция состоится 14 марта

Всебурятский диктант «Эрдэм» в 2020 году отмечает свой юбилей – он состоится уже в пятый раз. В России и зарубежных странах его будут писать 14 марта. На родине диктанта – в Чите он пройдёт в 15:00 часов в главном корпусе Читинской медицинской академии.

Всебурятский диктант — ежегодная бесплатная образовательная акция Читинского филиала президентской академии, реализуемая при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа.

Всемирная акция грамотности – единственное в своём роде образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятской письменности и языка, его популяризации. По традиции оно приурочено к празднованию бурятского Нового года — Сагаалган.

Диктант «Эрдэм» организуется по аналогии со всемирной акцией «Тотальный диктант» — участники акции пишут диктант в единый день и в единое время. Текст диктанта готовится специально под акцию и остаётся в секрете вплоть до дня диктанта.

В диктанте принимают участие жители Забайкальского края, разных городов России, Монголии, Китая и других стран. В каждом регионе присутствуют координаторы акции. Впервые диктант прошёл в 2014 году. Тогда в проекте приняли участие более 400 человек.

Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, вне зависимости от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, в Интернете будет размещена видеоверсия диктанта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
образование акция диктант бурятский язык Бурятия Забайкальский край Иркутская область Агинский Бурятский округ Усть-Ордынский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье
Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье
Общество, 23.01.2020
В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта
Иностранцы будут ездить через Забайкальск по электронной визе
Иностранцы будут ездить через Забайкальск по электронной визе
Общество, 23.01.2020
Упрощённый порядок начнёт действовать с 1 февраля
Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Общество, 23.01.2020
Всего в центр поступит более 15 военных единиц
День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией
День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией
Общество, 23.01.2020
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия
Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь
Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь
Общество, 23.01.2020
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами
В Бурятии снайперы вырабатывали умение поражать мишень с первого раза
В Бурятии снайперы вырабатывали умение поражать мишень с первого раза
Общество, 23.01.2020
Военные смогли противостоять «противнику», имеющему пятикратное превосходство
В Улан-Удэ отремонтирована насосная станция, на которой произошла авария
В Улан-Удэ отремонтирована насосная станция, на которой произошла авария
Общество, 23.01.2020
«Теперь у нас рисков повторения такой ситуации, как в прошлом году нет», сказал мэр города Игорь Шутенков
ЗГРП помогает реализовать бизнес-проекты жителей села Бурятии
ЗГРП помогает реализовать бизнес-проекты жителей села Бурятии
Общество, 23.01.2020
«Забайкальское горнорудное предприятие» выполняет обещания по созданию рабочих мест в Россошино  
В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей
В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей
Общество, 23.01.2020
Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба
В Ангарске грабитель отобрал у старушки 800 рублей
В Ангарске грабитель отобрал у старушки 800 рублей
Общество, 23.01.2020
Злоумышленник напал на пожилую женщину в профилактории
В Бурятии во всех пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль
В Бурятии во всех пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль
Общество, 23.01.2020
Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса в КНР

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^