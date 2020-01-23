Образовательная акция состоится 14 марта
Всебурятский диктант «Эрдэм» в 2020 году отмечает свой юбилей – он состоится уже в пятый раз. В России и зарубежных странах его будут писать 14 марта. На родине диктанта – в Чите он пройдёт в 15:00 часов в главном корпусе Читинской медицинской академии.
Всебурятский диктант — ежегодная бесплатная образовательная акция Читинского филиала президентской академии, реализуемая при поддержке губернатора и правительства Забайкальского края и администрации Агинского Бурятского округа.
Всемирная акция грамотности – единственное в своём роде образовательное мероприятие, направленное на сохранение бурятской письменности и языка, его популяризации. По традиции оно приурочено к празднованию бурятского Нового года — Сагаалган.
Диктант «Эрдэм» организуется по аналогии со всемирной акцией «Тотальный диктант» — участники акции пишут диктант в единый день и в единое время. Текст диктанта готовится специально под акцию и остаётся в секрете вплоть до дня диктанта.
В диктанте принимают участие жители Забайкальского края, разных городов России, Монголии, Китая и других стран. В каждом регионе присутствуют координаторы акции. Впервые диктант прошёл в 2014 году. Тогда в проекте приняли участие более 400 человек.
Участниками акции могут быть все желающие, владеющие бурятским языком, вне зависимости от возраста, национальности и места проживания. Для участников, которые не имеют возможности очного участия, в Интернете будет размещена видеоверсия диктанта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Забайкальского края.
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Стала известна дата всебурятского диктанта «Эрдэм»
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