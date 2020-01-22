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В Улан-Удэ мужчина отобрал щенка у семилетнего ребёнка во время прогулки

В Улан-Удэ мужчина отобрал щенка у семилетнего ребёнка во время прогулки
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители предполагают, что так он хотел увести девочку

Вечером 21 января семилетняя девочка прогуливалась со своим щенком монгольской овчарки. В этот момент к ней внезапно подошёл мужчина, взял собаку на руки и начал уходить. Инцидент произошёл на улице Борсоева, в районе «Виадука».

- Щенок бегал с дочерью совсем рядом. Когда мужчина взял его на руки, дочь побежала, пыталась остановить его, требуя отдать щенка. В ответ он ей сказал: «Это мой щенок, его зовут Миша». Она говорит: «Вы врёте, его зовут Харшан». И дочь начала плакать на улице, - рассказала «Байкал-Daily» мама девочки Бутидма Хишиктуева.

В этот момент мимо проходила молодая пара. Они вступились за ребёнка и потребовали отдать домашнее животное, но мужчина убежал.

После этого девочка вернулась домой и рассказала обо всём родителям, те сообщили правоохранителям.

Кроме этого, мама девочки написала о случившимся в социальных сетях. Реакция последовала незамедлительно.

- Девушка позвонила и сказала, что мужчину видела на остановке «Баня» по улице Смолина. Он был неадекватный, разговаривал сам с собой, и что щенок был наш. Она видела его на фотографии. Этот горожанин в итоге сел на 97 маршрут и уехал в сторону Шишковки, - добавила Бутидма Хишиктуева.

Родители отправились на конечную остановку 97 маршрута. Водитель автобуса подтвердил, что такой пассажир действительно был, и во время поездки мужчина разговорился с сидящей рядом девушкой.

- Маршрутчик ему сделал замечание, что он посадил собаку на свободное кресло, а не взял его на руки. Он взял щенка после этого, и ещё рядом сидела девушка, у них завязался разговор - как назвать этого щенка, - рассказала женщина. 

Мужчина вышел на остановке ЛЭП, не доезжая до дацана на Лысой горе.

Все, с кем разговаривал неизвестный, подтверждают, что он был невменяем. Девочка рассказала родителям, что у мужчины есть дефекты речи (невнятно говорит), заторможенность. 

- Мы думаем, что этот мужчина может и не к собаке интерес имел, а к дочери. Может, таким образом, он хотел дочу увести куда-нибудь, - добавляет Бутидма.

Сейчас родители разыскивают свидетелей. На вид мужчине 35-37 лет, рост 168 – 170 см., худощавого телосложения. Он был одет в чёрные брюки и тёмную дублёнку (либо куртку), порванную на спине.

Если вы видели мужчину, похожего по описанию, вы можете связаться с хозяевами щенка и сообщить им информацию по телефону +7914 600 6118.


 
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