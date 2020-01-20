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Верховный шаман Бурятии подписал договор со священником вуду

Верховный шаман Бурятии подписал договор со священником вуду
Общество, 
Руководитель организации «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев подписал договор о межконфессиональных отношениях

19 января религиозная организация шаманов «Тэнгэри» подписала договор о межконфессиональных отношениях с I’ U.C.Т.Т. или Вуду. Об этом говорится в официальной группе «Тэнгэри» в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев 8 января отправился в государство Того, Африка. Он прибыл туда по приглашению верховного жреца «Вуду-Приста» Мессана на конференцию по вопросам религии, помощи людям и обмена информации.  

- Подписан международный договор о межконфессиональных отношениях между Центром Вечного Синего Неба «Тэнгэри» в лице Верховного шамана Заарин Боо Баира Жамбаловича Цырендоржиева, с одной стороны и I’ U.C.Т.Т. (Вуду) – государственной религией Того, в лице Верховного Священника Мессана, с другой, - говорится в сообщении. 



Также отмечается, что договор утвердил губернатор Тоголезской республики. 

Известно, что 10 января делегация из Бурятии отправилась в государство Бенин, где получила благословение от Верховного священника страны и посетила религиозный фестиваль Вуду. А 17 января Баир Цырендоржиев встречался с дочерью короля государства - Её Высочеством принцессой Сеси. 



шаманизм
 
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