Верховный шаман Бурятии подписал договор со священником вуду

19 января религиозная организация шаманов «Тэнгэри» подписала договор о межконфессиональных отношениях с I’ U.C.Т.Т. или Вуду. Об этом говорится в официальной группе «Тэнгэри» в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», верховный шаман Бурятии Баир Цырендоржиев 8 января отправился в государство Того, Африка. Он прибыл туда по приглашению верховного жреца «Вуду-Приста» Мессана на конференцию по вопросам религии, помощи людям и обмена информации.
- Подписан международный договор о межконфессиональных отношениях между Центром Вечного Синего Неба «Тэнгэри» в лице Верховного шамана Заарин Боо Баира Жамбаловича Цырендоржиева, с одной стороны и I’ U.C.Т.Т. (Вуду) – государственной религией Того, в лице Верховного Священника Мессана, с другой, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что договор утвердил губернатор Тоголезской республики.
Известно, что 10 января делегация из Бурятии отправилась в государство Бенин, где получила благословение от Верховного священника страны и посетила религиозный фестиваль Вуду. А 17 января Баир Цырендоржиев встречался с дочерью короля государства - Её Высочеством принцессой Сеси.