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Верховный шаман Бурятии прибыл в Африку по приглашению жрецов вуду

Верховный шаман Бурятии прибыл в Африку по приглашению жрецов вуду
Происшествия, 
Баир Цырендоржиев примет участие в конференции по вопросам религии и помощи людям

Верховный шаман Бурятии, руководитель религиозной организации шаманов «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев находится сейчас в Африке. Он приехал в одну из африканских стран по приглашению.

- По приглашению верховного жреца «Вуду-Приста» Месинга, Зариин Боо Баир Жамбалович с супругой и представителями Берлинского филиала Габриеля и Марина Шетчель прибыли в Того (государство в Западной Африке), деревню Ага-Уа на конференцию по вопросам религии, помощи людям, обмена информации, - сообщила пресс-секретарь «Тэнгэри» Оксана Ким.


Как отмечает Оксана Ким, встретили гостей торжественно. Также здесь состоялась встреча с бургомистром, где Баир Цырендоржиев поприветствовал участников конференции.

- Далее Зариин Боо Баир Жамбалович, Габриель и Мария Шетчель по традициям бурят-монгольского тэнгэрианства помолились и поблагодарили жителей и хозяев местности за радушный приём. Подул холодный ветер, что для этих мест очень редкое явление, представители вуду отметили, что это очень хороший знак - хозяева местности радуются и принимают гостей, -добавила пресс-секретарь «Тэнгэри».


В Тоголезской Республике сохранились древние шаманские традиции. По словам Оксаны Ким, они себя называют не шаманами, а вуду.

- Вуду - (англ. Voodoo) — традиционная африканская религия, имеющая статус государственной на территории некоторых стран, расположенных в Западной Африке. Например, вуду практикуется населением эва, живущим на юге и востоке Ганы и в южной и центральной части Того, кабье, мина и фон южного и центрального Того, Бенина и (под другим наименованием) йоруба в юго-западной части Нигерии. Хунган (священник) и мамбо (женщина-священник) — собственно жрецы вуду, деятельность которых ориентирована на получение предсказаний от духов во время состояния изменённого состояния. Природа тут прекрасна, и вуду кстати поклоняются деревьям, которым очень много лет, - подробно разъяснила она.

В африканской стране Верховный шаман Бурятии посетит 20 храмов и большие молебны.


шаманы шаманизм Африка
 
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