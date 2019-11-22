Малыши родились сегодня
В Улан-Удэ в республиканском перинатальном центре на улице Пирогова сегодня родилась четверня – три мальчика и девочка. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
Состояние мамы и малышей стабильное.
Эти роды уникальны. Четверняшки рождаются в одном случае на миллион. В Бурятии такого не было много лет. В соседней Иркутской области четверня (один мальчик и три девочки) родилась в 2014 году, и тоже впервые за много лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ в одной из семей родилась тройня – все девочки.
Жительница Бурятии родила четверняшек
Общество, Фото:
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