Российская певица Майя Балашова: «Бурятский зритель запомнился мне отзывчивостью»





У меня не было возможности в первый мой приезд очень плотно познакомиться с городом. Мы только ездили в дацан и ездили на Байкал. Байкал, конечно, потряс… Это место куда хочется вернуться.



- Вы ведёте активную концертную деятельность, у вас постоянные гастроли. Расскажите, пожалуйста, о ваших недавних концертных программах.



- Концерты, которые приходят в голову - это концерт мой в Париже, где я пела очень непростую программу «Русские песни в обработке Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова», который прошёл с огромным успехом, потому что туда пришла публика также очень высококультурная. Она смогла по достоинству оценить вот этот пласт русской культуры, который, к сожалению, сейчас мало известен. И концерт у меня здесь на родине в Нижегородской филармонии, который назывался «Течёт Волга». Это был концерт-посвящение великой русской певице Людмиле Зыкиной, который прошёл в сопровождении Государственного ансамбля России имени Людмилы Зыкиной – легендарного коллектива, который создала певица. Два концерта прошли в ноябре.



Конечно, можно сказать о моих периодических появлениях на телеканале «Культура». Всегда записи программы «Романтика романса» - это праздник души и сердца и встреча с любимыми или новыми друзьями.



- Какие у вас творческие планы на 2020 год?



- Прежде всего, я планирую закончить большую работу, которую я делала практически весь 2019 год. Планирую в 2020 году её закончить. Это запись альбома «Русские песни Прокофьева, Рахманинова», над которым я работаю в течение года с Государственным Липецким народным оркестром.





