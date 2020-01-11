Российская певица Майя Балашова: «Бурятский зритель запомнился мне отзывчивостью»

С 27 декабря по 20 января в Бурятии проходит XI Байкальский рождественский фестиваль. 14 января в Русском драматическом театре в рамках фестиваля состоится концерт «Песни души» с участием известных исполнителей Майи Балашовой, Ольги Жигмитовой и Чингиса Раднаева.
В преддверии концерта «Байкал-Daily» взял интервью у певицы, исполнительницы фолка, русских песен и романсов, лауреата всероссийских и международных конкурсов Майи Балашовой.
- Майя, расскажите о предстоящем концерте в Улан-Удэ. Какой репертуар вы будете исполнять?
- Концерт состоится 14 января. Это Старый Новый год. И, конечно, прежде всего, хочется создать публике хорошее праздничное настроение. А, по моему мнению, самое радостное настроение и вообще вся палитра настроения рождается, прежде всего, от русских народных песен, также добавим немного лирики русского романса, потому что настоящая душа не может постоянно веселиться. Ей нужно немножечко погрустить, даже в праздники. Если конкретно говорить - какие песни, я исполню всеми любимые «Валенки». Я буду петь русскую народную песню в обработке Сергея Прокофьева «Катерина». Будут у нас дуэты с Ольгой Жигмитовой, будет совершенно новый дуэт «Красный конь» (авторы композиции - Александр Матвеев (поэт) и Дарья Коркина (композитор), который мы активно готовим. Будут дуэты, которые мы уже пели с ней – такие, как «Служба в храме», например, и даже планируется трио с Ольгой Жигмитовой и Чингисом Раднаевым. Программа будет достаточно насыщенной и интересной.
- Вы уже не в первый раз будете выступать в Улан-Удэ. Чем вам запомнился наш зритель и город?
- Зритель мне запомнился отзывчивостью, потому что в свой первый приезд я пела довольно-таки сложные песни – такие, как «Память матери» Писаренко. Меня действительно удивило, что люди восприняли такую музыку очень открыто и с большим восторгом. Это говорит о том, что публика у вас очень образованная, и она готова слышать не только «Живёт моя отрада», при всём моём уважении к этой песне, не только «Валенки», но и она готова слышать сложные произведения, которые требуют вдумчивого осмысления. Во время концерта это всегда проще, с одной стороны, идёт энергетика артиста, которая ни одна запись, наверное, не передаст. С другой стороны, сложнее, потому что нет возможности поставить на паузу или перемотать, чтобы уточнить какое-то непонятное слово, то есть его нужно воспринять здесь и сейчас. И то, что ваша публика принимает такие сложные, достаточно непростые вещи – это говорит о её высоком уровне культурном. И это очень здорово. На такую публику всегда очень приятно выходить артисту, и такой публике не страшно показывать какие-то даже свои творческие эксперименты.
А город мне запомнился… Бурятию я для себя назвала «краем голубой дымки». Когда летишь на самолёте, вот эта какая-то голубая дымка, которая висит над городом и над окрестностями – это очень красиво… И, конечно, солнце, которого у нас здесь в Поволжье в последнее время стало в разы меньше.
У меня не было возможности в первый мой приезд очень плотно познакомиться с городом. Мы только ездили в дацан и ездили на Байкал. Байкал, конечно, потряс… Это место куда хочется вернуться.
- Вы ведёте активную концертную деятельность, у вас постоянные гастроли. Расскажите, пожалуйста, о ваших недавних концертных программах.
- Концерты, которые приходят в голову - это концерт мой в Париже, где я пела очень непростую программу «Русские песни в обработке Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова», который прошёл с огромным успехом, потому что туда пришла публика также очень высококультурная. Она смогла по достоинству оценить вот этот пласт русской культуры, который, к сожалению, сейчас мало известен. И концерт у меня здесь на родине в Нижегородской филармонии, который назывался «Течёт Волга». Это был концерт-посвящение великой русской певице Людмиле Зыкиной, который прошёл в сопровождении Государственного ансамбля России имени Людмилы Зыкиной – легендарного коллектива, который создала певица. Два концерта прошли в ноябре.
Конечно, можно сказать о моих периодических появлениях на телеканале «Культура». Всегда записи программы «Романтика романса» - это праздник души и сердца и встреча с любимыми или новыми друзьями.
- Какие у вас творческие планы на 2020 год?
- Вы ведёте активную концертную деятельность, у вас постоянные гастроли. Расскажите, пожалуйста, о ваших недавних концертных программах.
- Концерты, которые приходят в голову - это концерт мой в Париже, где я пела очень непростую программу «Русские песни в обработке Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова», который прошёл с огромным успехом, потому что туда пришла публика также очень высококультурная. Она смогла по достоинству оценить вот этот пласт русской культуры, который, к сожалению, сейчас мало известен. И концерт у меня здесь на родине в Нижегородской филармонии, который назывался «Течёт Волга». Это был концерт-посвящение великой русской певице Людмиле Зыкиной, который прошёл в сопровождении Государственного ансамбля России имени Людмилы Зыкиной – легендарного коллектива, который создала певица. Два концерта прошли в ноябре.
Конечно, можно сказать о моих периодических появлениях на телеканале «Культура». Всегда записи программы «Романтика романса» - это праздник души и сердца и встреча с любимыми или новыми друзьями.
- Какие у вас творческие планы на 2020 год?
- Прежде всего, я планирую закончить большую работу, которую я делала практически весь 2019 год. Планирую в 2020 году её закончить. Это запись альбома «Русские песни Прокофьева, Рахманинова», над которым я работаю в течение года с Государственным Липецким народным оркестром.