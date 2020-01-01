В Бурятии демонтируют шлагбаумы на «Щучке»

Они ограничивают беспрепятственный доступ к месту отдыха
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал, что шлагбаумы, установленные вдоль береговой линии на озере Щучье в Селенгинском районе Бурятии, незаконны. В суд обратился мужчина, посчитавший, что нарушаются права на свободный доступ к водному объекту общего пользования.
Озеро относится к особо охраняемой природной территории местного значения. Судом установлено, что шлагбаумы установлены обществом с ограниченной ответственностью «Озеро Щучье».
Согласно договора, заключённого между обществом и администрацией Селенгинского района, управляющая компания обязалась осуществлять на территории рекреационной местности реализацию рекреационных, санитарно-бытовых, информационных и прочих услуг.
Для этого были установлены шлагбаумы, которые ограничивают свободный проезд к водному объекту. Кроме того, за въезд взималась плата.
- При разрешении спора с учётом фактических обстоятельств дела суд пришёл к выводам о том, что указанные действия по установлению шлагбаумов противоречат требованиям Водного кодекса РФ и нарушают права граждан на свободный доступ для передвижения и пребывания на всей береговой линии водного объекта общего пользования, каковым является озеро Щучье, - сообщает пресс-служба суда.
При таких обстоятельствах, суд пришёл к выводу, что шлагбаумы установлены с нарушением и ограничивают доступ к водному объекту общего пользования. При этом наличие объездной дороги не стало для суда аргументом. Управляющую компанию обязали демонтировать установленные шлагбаумы.
- При этом, при рассмотрении дела суд пришёл к выводу о том, что установление и взимание платы за пребывание на территории рекреационной местности «Озеро Щучье» и оказание рекреационных услуг прав истца как потребителя возмездных рекреационных услуг не нарушает и регламентированному в ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» запрету не противоречит, - поясняют в суде.
По результатам апелляционного обжалования решение районного суда признано законным и обоснованным.
Как сообщал «Байкал-Daily», дорогу до озера приведут в порядок. Отремонтируют 14 км автомобильной дороги Тохой - турбаза «Щучье озеро» - Родник». Цена контракта составила 551 миллион рублей. Реконструкция дороги должна быть завершена к сентябрю 2021 года.
В Бурятии демонтируют шлагбаумы на «Щучке»
Общество, Фото:
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