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На севере Забайкальского края создан природный заказник

На севере Забайкальского края создан природный заказник
Общество,  Фото:pixabay.com
В Тунгокоченском районе появился ландшафтный заказник «Нерчуганский»

Правительство Забайкальского края поддержало проект создания государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Нерчуганский» на территории Тунгокоченского района. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 252,6 тысячи гектаров.

- С экологической точки зрения заказник «Нерчуганский» имеет большое значение как территория, выполняющая важную водоохранную и водорегулирующую функцию, и способствует сохранению лесных и пресноводных систем, а также редких видов животных и растений. В частности, филина, черного аиста, беркута, сапсана, малого лебедя, орлана-белохвоста и других птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также ещё 19 видов пернатых из Красной книги Забайкальского края, – уточнили в министерстве природных ресурсов региона.

Помимо этого, проектируемая природоохранная зона имеет важное значение для сохранения популяций ценных пород рыб – тайменя, ленка и хариуса. Кроме того, территория заказника является естественной средой обитания изюбра, лося, косули, соболя, дикого северного оленя, других животных и будет способствовать восстановлению их численности.

Создание заказника не несёт экономического ущерба и не будет препятствовать традиционной хозяйственной деятельности местного населения, в том числе эвенков.

Создание особо охраняемой природной территории поддержано в ходе проведения общественных слушаний.
Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, заказник «Нерчуганский» создан при содействии Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы и станет вторым региональным заказником наряду с заказником «Верхнеамурским», расположенном в северных районах Забайкальского края и предназначенным для сохранения северных водотоков в бассейне реки Амур.
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