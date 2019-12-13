По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике приемущественно без осадков
Ветер восточный 2-7, местами до 13 м/с. Температура 11-16, местами по 1-6, по северу до 17-22 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Температура днём 7-9 мороза. Ветер восточный 6-11 м/с.
В Улан-Удэ без существенных осадков
Общество, Фото:
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