Награду ему вручил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов
Солист Красноярского театра оперы и балета, бывший солист Бурятского оперного театра, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов стал обладателем народной театральной премии «Зрительское признание».
Красноярцы отдавали свои голоса за любимых артистов в театрах города с 1 октября по 1 ноября. 9 декабря на торжественной церемонии закрытия Года театра результаты объявил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и вручил награды победителям.
20 декабря Михаил Пирогов выйдет на сцену в партии Владимира в опере Александра Бородина «Князь Игорь», сообщили в пресс-службе Красноярского театра.
Михаил Пирогов — заслуженный артист Республики Бурятия, лауреат многочисленных международных конкурсов — в том числе обладатель специальных призов «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» и «За лучшее исполнение арии из оперы Джузеппе Верди» международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При-2018». Бывший солист Бурятского театра оперы и балета.
Михаил Пирогов завоевал народную премию «Зрительское признание»
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