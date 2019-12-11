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Михаил Пирогов завоевал народную премию «Зрительское признание»

Михаил Пирогов завоевал народную премию «Зрительское признание»
Общество, 
Награду ему вручил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов

Солист Красноярского театра оперы и балета, бывший солист Бурятского оперного театра, заслуженный артист Бурятии Михаил Пирогов стал обладателем народной театральной премии «Зрительское признание».

Красноярцы отдавали свои голоса за любимых артистов в театрах города с 1 октября по 1 ноября. 9 декабря на торжественной церемонии закрытия Года театра результаты объявил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов и вручил награды победителям.

20 декабря Михаил Пирогов выйдет на сцену в партии Владимира в опере Александра Бородина «Князь Игорь», сообщили в пресс-службе Красноярского театра.

Михаил Пирогов — заслуженный артист Республики Бурятия, лауреат многочисленных международных конкурсов — в том числе обладатель специальных призов «За лучшее исполнение арии из репертуара Хосе Каррераса» и «За лучшее исполнение арии из оперы Джузеппе Верди» международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При-2018». Бывший солист Бурятского театра оперы и балета.


оперное искусство
 
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