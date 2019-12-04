В Иркутске прошёл фестиваль для инвалидов «Поверь в себя»

В фестивале участвовали около 350 человек



В Иркутске в концертном зале детского культурно-досугового центра «Россия» состоялся первый творческий фестиваль-смотр талантов «Поверь в себя». Мероприятие проводилось среди людей с ограниченными возможностями здоровья.



В фестивале участвовали порядка 350 человек: члены общества инвалидов «Победа», представители Ленинской районной организации «Всероссийского общества инвалидов», учреждения социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов».



Творческие номера представили 38 участников. Смотр талантов «Поверь в себя» прошёл в нескольких номинациях: «вокальное искусство», «театрализованная постановка», «вторая молодость», «любви все возрасты покорны», «хобби», «оригинальный жанр», «поэзия и проза» «хореографическая композиция». Кроме того, в фойе культурно-досугового центра была представлена выставка прикладного творчества «И невозможное возможно…», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

