В Бурятии на полигоне Бурдуны на полевом выходе отрабатываются новые методы и тактические приёмы ведения боя
Участвуют мотострелковые и танковые подразделения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Способ мобильного эшелонирования построения обороны был впервые применён в текущем году в ходе показного тактического учения с мотострелками в Бурятии.
Отличия мобильного эшелонирования от классической обороны в том, что в нём широко применяются разведывательные дозоры для обнаружения направлений действий противника.
Помимо этого, создаётся эшелон резервов, который включает в свой состав общевойсковой резерв и подразделения второго эшелона, располагающегося в назначенных районах и занимающие при необходимости оборону на направлении возможного прорыва подразделений условного противника.
Подразделения поэтапно изучают и на практике отрабатывают каждый элемент новых тактических приёмов, внося необходимые корректировки с целью оперативного противодействия условному противнику.
Военные Бурятии внедряют новые методы ведения боя
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сайт включат в список запрещённых
Забор в проулке перегородил проход к воротам соседних домов
Аварийное отключение света произошло вчера вечером
По данным бурятского гидрометцентра, 5 декабря по республике днём местами небольшой снег
Камилла Погосова получила «бронзу» по программе 1 спортивного разряда
Школьников научат родному языку с помощью VR-очков
В соревнованиях участвовали танцевально-спортивные клубы «Вдохновение», «Данс-Лидер» и «Реверанс»
Помимо 5 иркутских сборных, в финале участвует команда из Улан-Удэ
В окружном центре прошла церемония открытия памятной доски
Антон Красноштанов стал победителем во всех дисциплинах
Теперь это действительно и для звонков на российские мобильные номера
Среди победителей – представители Эхирит-Булагатского, Нукутского и Боханского районов
В Дмитрове они завоевали 2 серебряные медали
Победитель получит 50 000 рублей
Первокласснику Даши-Цырену срочно нужны новые ортезы, чтобы самостоятельно ходить