Военные Бурятии внедряют новые методы ведения боя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии на полигоне Бурдуны на полевом выходе отрабатываются новые методы и тактические приёмы ведения боя



Участвуют мотострелковые и танковые подразделения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Способ мобильного эшелонирования построения обороны был впервые применён в текущем году в ходе показного тактического учения с мотострелками в Бурятии.



Отличия мобильного эшелонирования от классической обороны в том, что в нём широко применяются разведывательные дозоры для обнаружения направлений действий противника.



Помимо этого, создаётся эшелон резервов, который включает в свой состав общевойсковой резерв и подразделения второго эшелона, располагающегося в назначенных районах и занимающие при необходимости оборону на направлении возможного прорыва подразделений условного противника.



Подразделения поэтапно изучают и на практике отрабатывают каждый элемент новых тактических приёмов, внося необходимые корректировки с целью оперативного противодействия условному противнику.

