Байкал в ноябре: сокуи и «хрустальные» деревья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко побывал на реке Кике и восточном побережье Байкала. Смотрите ноябрьские виды одного из самых популярных мест великого озера — бухты Черепаха.



Ноябрь в городе, как обычно, сер и уныл. Но на Байкале это один из самых красивых периодов. Только-только начинают появляться прибрежные льды — сокуи. Именно сейчас на побережье можно увидеть покрытые тонким слоем льда «хрустальные» деревья. Но красота продлится недолго. Совсем скоро эти деревья засыпет снегом, а некоторые ветки будут сломаны ветром и волнами.



— Байкал на удивление спокоен — обычно в конце осени бушуют шторма и из-за ветра и ледяных брызг сложно долго находиться на берегу. В это время на Байкале почти нет туристов. Однако, многие проезжающие мимо останавливаются, чтобы запечатлеть по-настоящему сказочные предзимние пейзажи. На фоне всего этого великолепия турзона в Турке выглядит как-то уж совсем печально. Куча разбитых фонарей, мрачные решетки... В очередной раз задумываешься, нужен ли здесь весь этот как бы комфорт для туристов. Всё-таки на Байкал едут полюбоваться дикой природой, и тротуарная плитка с оградками здесь не уместна, на мой взгляд, - подытожил Сергей Тарасенко.