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Ушёл из жизни обладатель самого узнаваемого голоса реклам Улан-Удэ

Ушёл из жизни обладатель самого узнаваемого голоса реклам Улан-Удэ
Общество, 
Семён Дульский скончался на 38-м году жизни

Накануне, 18 ноября, скончался обладатель самого узнаваемого голоса реклам в Бурятии Семён Дульский. Ему было всего 37 лет. Каждый улан-удэнец слышал его голос – он звучал во многих рекламных роликах. К примеру, Семён озвучивал рекламу, которая звучала в торговой сети «Абсолют».

Семён Дульский 8 лет проработал звукооператором на радио «Сибирь-Байкал».

- Его голос и харизма навечно останутся у нас в памяти. Надеемся, что на небесах он обретёт спокойствие. Пока мы помним наших друзей – они остаются для нас живыми, - написали его коллеги в группе радиостанции.

Семён обладал необыкновенным чувством юмора, добротой и потрясающим голосом. Всегда был готов поддержать в трудную минуту, помочь и словом, и делом.

«Блин, Сёма! Как так? За что такие хорошие люди уходят так рано? Что случилось? Царство небесное!», «Не верю... надёжный, добрый, весёлый и такой родной. Буду помнить всегда», «Эх, Сёма! Жить да жить, ребёнка растить. Соболезнование семье. Царство Небесное!», «Соболезнования родным. Сёма навсегда останется в памяти светлым добрым и искреннем человеком. Вечная память», «Жизнь не заканчивается, если у тебя есть друг и пара историй, чтобы их рассказать», это любимые слова Семёна! Как так-то? Невозможно поверить», «Просто нет слов», «Я в шоке... так не бывает!», соболезную близкие и друзья Семёна.

Без отца остался маленький сынишка. Его семье сейчас нужна материальная помощь. 

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Друзья! У нас печальная новость. Сегодня, 18 ноября 2019 года скоропостижно ушел из жизни наш друг, коллега Дульский Семен Валерьевич. Его голос и харизма навечно останутся у нас в памяти. Надеемся, что на небесах он обретёт спокойствие. Пока мы помним наших друзей – они остаются для нас живыми. Карта жены Семена 5225 9800 0361 0137 Елена Викторовна Ф. Карта банка ВТБ.

Публикация от РАДИО СИБИРЬ-БАЙКАЛ📻 (@radiosibir_baikal)



Прощание с Семёном состоится 20 ноября с 12:00 до 14:00 в поминальном зале на Пирогова 9/А.


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