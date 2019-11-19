Ушёл из жизни обладатель самого узнаваемого голоса реклам Улан-Удэ





Накануне, 18 ноября, скончался обладатель самого узнаваемого голоса реклам в Бурятии Семён Дульский. Ему было всего 37 лет. Каждый улан-удэнец слышал его голос – он звучал во многих рекламных роликах. К примеру, Семён озвучивал рекламу, которая звучала в торговой сети «Абсолют».Семён Дульский 8 лет проработал звукооператором на радио «Сибирь-Байкал».- Его голос и харизма навечно останутся у нас в памяти. Надеемся, что на небесах он обретёт спокойствие. Пока мы помним наших друзей – они остаются для нас живыми, - написали его коллеги в группе радиостанции.Семён обладал необыкновенным чувством юмора, добротой и потрясающим голосом. Всегда был готов поддержать в трудную минуту, помочь и словом, и делом.«Блин, Сёма! Как так? За что такие хорошие люди уходят так рано? Что случилось? Царство небесное!», «Не верю... надёжный, добрый, весёлый и такой родной. Буду помнить всегда», «Эх, Сёма! Жить да жить, ребёнка растить. Соболезнование семье. Царство Небесное!», «Соболезнования родным. Сёма навсегда останется в памяти светлым добрым и искреннем человеком. Вечная память», «Жизнь не заканчивается, если у тебя есть друг и пара историй, чтобы их рассказать», это любимые слова Семёна! Как так-то? Невозможно поверить», «Просто нет слов», «Я в шоке... так не бывает!», соболезную близкие и друзья Семёна.Без отца остался маленький сынишка. Его семье сейчас нужна материальная помощь.