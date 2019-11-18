Алексей Цыденов предложил внести изменения в авиационные правила для производства самолёта «Байкал»



Алексей Цыденов рассказал о потребностях региона в развитии малой авиации - авиапатрулировании лесов, санавиации, повышении транспортной доступности отдалённых районов и связанности республики. Глава республики также рассказал о проекте Улан-Удэнского авиазавода по серийному производству лёгкого однодвигательного самолёта ТВС-2ДТС «Байкал», который призван заменить в эксплуатации знаменитый АН-2, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Самолёт ТВС-2ДТС «Байкал» должен стать основой для развития местных воздушных линий и обеспечить транспортную доступность отдалённых районов нашей страны. В частности, он обладает возможностью взлёта и посадки на короткие грунтовые и снеговые полосы с низкой плотностью покрытия, дальностью полёта более 4000 км и перевозки 14 пассажиров или до 3000 кг груза, а также другими возможностями.



Самолёт обладает рядом уникальных характеристик, которые на сегодня не отражены в авиационных правилах страны для эксплуатации однодвигательных самолётов, что налагает ряд ограничений на его производство, отметил глава республики.



- Благодаря уникальным характеристикам самолёта «Байкал», можно обеспечить низкую стоимость его эксплуатации и минимальные расходы на создание требуемой наземной инфраструктуры. Для этого необходимо внести изменения в «Авиационные правила. Часть 23» в части увеличения для однодвигательных самолётов нормальной и многоцелевой категорий максимального взлётного веса до 7400 кг и количества перевозимых пассажиров до 14 человек. Либо целесообразно включить эти параметры в разрабатываемые Минтрансом России новые авиационные правила, - выступил с предложением Алексей Цыденов.



Аналогичные европейские и американские нормы лётной годности EASA CS-23 и FAR-23 допускают для однодвигательных самолётов максимальную взлётную массу 7500 кг и возможность перевозки 14 пассажиров.



Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минтрансу страны рассмотреть и поддержать данные предложения.







Стратегическая сессия «Региональные и местные авиаперевозки» прошла под председательством заместителя председателя правительства России Максима Акимова.