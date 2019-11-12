Режиссёр Солбон Лыгденов потерял важное письмо с воспоминаниями ветерана

Сегодня бурятский режиссёр Солбон Лыгденов сообщил, что планирует снять фильм о своём фильме «321-я Сибирская», который ещё не вышел в прокат. Основой нового фильма станут воспоминания ветеранов, которые жители Бурятии отправляли режиссёру.
Также Солбон Лыгденов обратился к жителям с просьбой найти человека, который когда-то отправлял ему письмо с воспоминаниями деда, воевавшего в 321-й дивизии под Сталинградом.
- В огромном количестве документов, сообщений и писем, потерялось очень важное СООБЩЕНИЕ от внука ветерана с Закаменска, также русского, но воспитанного в бурятской семье! Он отправил воспоминания своего деда, который воевал в 321-й дивизии под Сталинградом, и в период осени 42-го их подразделение воевало в самом Сталинграде в северо-западной части. Огромная просьба друзья мои, отзовитесь те, кто мне это сообщение отправлял! Просто все свои архивы поднял и не могу найти, - посетовал режиссёр.
Он призвал продолжать присылать истории и фотографии и подвигах во время войны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре Солбон Лыгденов заявил о переносе премьеры долгожданного фильма. Он объяснил это тем, что его проектом заинтересовались голливудские режиссёры и предложили помочь довести киноленту до идеала. Он также поделился, что американские коллеги планируют создать сериал на основе бурятского фильма и показать «либо на HBO, либо на Netflix». Режиссёр объявил, что международная премьера «321-й сибирской» состоится в мае 2020 года.
В масштабной кинокартине Солбона Лыгденова рассказывается о 321-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году из жителей Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом.
«Уверенные в своей скорой победе, немецкие войска ведут стремительное наступление на Сталинград. Но неожиданно они сталкиваются с ожесточённым сопротивлением бойцов Красной Армии, в числе которых сражаются дивизии, недавно прибывшие из далёкой неведомой Сибири. Группа бойцов-сибиряков под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступает в бой с элитными частями Вермахта, втрое превосходящими их по силам. Красноармейцы попадают в плотное вражеское кольцо. Где-то рядом Одона разыскивает его старший брат, который дал обещание отцу вернуть младшего домой невредимым во что бы то ни стало», - говорится в анонсе.