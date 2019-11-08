В Кяхтинском районе сотрудники Госавтоинспекции и ПДН пообщались со студентами медицинского колледжа и техникума строительных технологий
Учащихся проинформировали о статистике ДТП с участием несовершеннолетних (в том числе, учащихся учебных заведений), и привели примеры аварий, в которых были травмированы пешие участники дорожного движения.
К ребятам обратились с просьбой быть предельно внимательными при переходе проезжей части, обязательно снимать наушники и капюшоны, разместить на верхней одежде светоотражающие элементы и пристегиваться ремнём безопасности, садясь в транспортное средство.
Сотрудники ПДН поговорили с ребятами о личной и имущественной безопасности, а также рассказали об ответственности, предусмотренной за совершение различных правонарушений.
Тематические беседы были проведены и на общешкольных линейках в школах Кяхты и посёлке Наушки, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии полицейские встретились со студентами
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Помогать им будут художники-монументалисты и скульптор
Участники соревновались в придумывании названий к картинкам на бурятском языке, используя только одно слово
Барельефы были отлиты в бронзе художниками из Бурятии
Мэр Улан-Удэ поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции
На территории края ожидаются понижение температуры, усиление ветра, снег и слабые метели
В Кяхтинском районе сотрудники Госавтоинспекции и ПДН пообщались со студентами медицинского колледжа и техникума строительных технологий
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в очередную поездку
Идёт работа над документальным фильмом
Сообщения в социальной сети также просматривает и.о. руководителя следственного управления
Масштабные работы по благоустройству парка на Стеклозаводе обошлись в 37 миллионов
Дети призвали пешеходов правильно переходить дорогу
Он состоится 7 декабря
Мэр Иркутского района Леонид Фролов принял решение о снижении родительской платы за детские сады
В мероприятии приняли участие 6 команд Закаменского района
Половина граждан идут к врачу только в критических ситуациях