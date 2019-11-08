В Бурятии полицейские встретились со студентами

В Кяхтинском районе сотрудники Госавтоинспекции и ПДН пообщались со студентами медицинского колледжа и техникума строительных технологий



Учащихся проинформировали о статистике ДТП с участием несовершеннолетних (в том числе, учащихся учебных заведений), и привели примеры аварий, в которых были травмированы пешие участники дорожного движения.



К ребятам обратились с просьбой быть предельно внимательными при переходе проезжей части, обязательно снимать наушники и капюшоны, разместить на верхней одежде светоотражающие элементы и пристегиваться ремнём безопасности, садясь в транспортное средство.



Сотрудники ПДН поговорили с ребятами о личной и имущественной безопасности, а также рассказали об ответственности, предусмотренной за совершение различных правонарушений.



Тематические беседы были проведены и на общешкольных линейках в школах Кяхты и посёлке Наушки, сообщили в МВД по Бурятии.

