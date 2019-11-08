В Улан-Удэ появился новый парк «Кристальный»

- Хочу всех поздравить с открытием такого замечательного парка! Это произошло благодаря жителям, которые проголосовали за благоустройство. Это только начало, весной будущего года мы посадим здесь цветы, отремонтируем дом культуры. Будет очень красиво и детям нашим будет где заниматься. Знаете, душа радуется, - поздравила жительница микрорайона Антонида Дашиева.





- Всегда приятно, когда появляются новые возможности для наших жителей, детей. Здесь провели масштабную работу, парк стал совсем другим, он стал для людей. Уже сейчас здесь много детей, думаю, он будет востребованным. Оценка людей – это самое важное. Сейчас в республике строятся много разных объектов, под конец года будет много сдач – школы, детские сады, парки, - сообщил глава республики Алексей Цыденов.







В парке также установлена скульптурная композиция голубого цвета «Сердце Стеклозавода», название она получила благодаря одноимённому социальному видеоролику , в котором жителей микрорайона призывали проголосовать в конкурсе общественных территорий города.







7 октября он инспектировал ход работ и высказал замечание по поводу плохо закреплённого бордюра. Мэр тогда отметил, что все работы нужно делать качественно и «на века».

- В этом году помимо этого парка сдаётся сквер на площади Славы, также уже сданы 37 дворов. В следующем году практика продолжится, будет благоустроено более 50 дворов, выбранных улан-удэнцами. Сейчас мы принимаем решение про благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Все эти проекты реализовываются благодаря нашим жителям и их активной жизненной позиции. Ведь они понимают, что делают это для себя, являются хозяевами города. Поэтому и к обновлённым объектам жители будут относиться бережно и с любовью, - заключил Игорь Шутенков.



















