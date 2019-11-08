В Улан-Удэ появился новый парк «Кристальный»

Сегодня, 8 ноября, торжественно открылся парк «Кристальный» в микрорайоне Стеклозавод. Красную ленточку перерезали глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. На событие пришли жители микрорайона, детей развлекали аниматоры. После официальной части открытия был дан концерт.
- Хочу всех поздравить с открытием такого замечательного парка! Это произошло благодаря жителям, которые проголосовали за благоустройство. Это только начало, весной будущего года мы посадим здесь цветы, отремонтируем дом культуры. Будет очень красиво и детям нашим будет где заниматься. Знаете, душа радуется, - поздравила жительница микрорайона Антонида Дашиева.
Сквер, который после расширения территории стал парком, начали благоустраивать в начале июня этого года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В марте 2018 года на выборах президента России улан-удэнцы выбирали, какие общественные территории следует благоустроить. По итогам голосования сквер на Стеклозаводе занял четвёртое место, именно поэтому там было решено провести работы. Ранее планировалось, что сквер будет готов ко Дню города.
- Всегда приятно, когда появляются новые возможности для наших жителей, детей. Здесь провели масштабную работу, парк стал совсем другим, он стал для людей. Уже сейчас здесь много детей, думаю, он будет востребованным. Оценка людей – это самое важное. Сейчас в республике строятся много разных объектов, под конец года будет много сдач – школы, детские сады, парки, - сообщил глава республики Алексей Цыденов.
В обновлённом парке появилась площадка для массовых мероприятий, сцена, центральная входная группа. Везде проложен тротуар, установлены ограждения, есть парковка. Для детей поставили хоккейную коробку, летом там можно будет играть в футбол. Также есть детская и баскетбольная площадки, множество скамеек, тёплый общественный туалет.
В парке также установлена скульптурная композиция голубого цвета «Сердце Стеклозавода», название она получила благодаря одноимённому социальному видеоролику, в котором жителей микрорайона призывали проголосовать в конкурсе общественных территорий города.
- Мы давно ждали этот парк, подавали заявки, голосовали. Нам он очень нравится, красивый и большой. Наконец-то до нас очередь дошла. У нас трое детей, и мы всё лето играли на детской площадке, она раньше появилась. Сейчас все благоустроили, сделали футбольное поле для ребятишек, коробку. Скульптура в виде сердца тоже красивая, но цвет смущает. Сердце ведь голубым не бывает, надо было подобрать тёплый оттенок. От меня большая благодарность, - рассказала местная жительница Лариса.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поведал, что когда-то на этом месте был маленький сквер, но за десятилетия он практически превратился в пустырь. По его словам, новый парк не будет брошен, его передадут под патронаж дирекции парков, чтобы здесь всегда было освещение, охрана и водоснабжение.
- Сейчас мы смогли машинами посадить крупномерные деревья для того, чтобы в следующем году по тротуарам большие машины не ездили. Весной силами комитета городского хозяйства совместно с жителями продолжим здесь озеленение. Также практически на каждый свободный участок земли подведена система автополива, - отметил Игорь Шутенков.
7 октября он инспектировал ход работ и высказал замечание по поводу плохо закреплённого бордюра. Мэр тогда отметил, что все работы нужно делать качественно и «на века».
- Действительно, были недочёты. Но подрядчик оказался очень активным и все наши замечания он оперативно исправил за свой счёт, - объяснил мэр.
Также он добавил, что общая сумма вложенных средств составила около 37 миллионов рублей.
- В этом году помимо этого парка сдаётся сквер на площади Славы, также уже сданы 37 дворов. В следующем году практика продолжится, будет благоустроено более 50 дворов, выбранных улан-удэнцами. Сейчас мы принимаем решение про благоустройству сквера «Ровесникам, ушедшим в бой». Все эти проекты реализовываются благодаря нашим жителям и их активной жизненной позиции. Ведь они понимают, что делают это для себя, являются хозяевами города. Поэтому и к обновлённым объектам жители будут относиться бережно и с любовью, - заключил Игорь Шутенков.