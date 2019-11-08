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В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 
Юбилярше вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии 90-й день рождения отметила ветеран труда, труженица тыла Клавдия Кузьминична Башарова. Юбилярше вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает минсоцзащиты республики.

Клавдия Башарова – уроженка далёкой Удмуртии. Судьба сложилась так, что в 1947 году она приехала в Баргузинский район в село Агафоново, устроилась в местную школу учителем. Позже была переведена в село Курбулик, где повстречала свою судьбу Василия Ивановича Башарова, за которого в июне 1960 года вышла замуж. Супруг работал киномехаником и инспектором рыбоохраны.

В их семье родились трое детей, два сына, одна дочь. Супруги живут в мире и согласии вот уже 59 лет.

Клавдию Кузьминичну ждали неоднократные переводы по работе. В разные годы она жила и работала в сёлах Максимиха и Макаринино.

Вся семья виновницы торжества и по сей день живёт в Баргузинском районе. Сыновья – в посёлке Усть-Баргузин, а дочь – в селе Макаринино. У Клавдии Кузьминичны 9 внуков и 7 правнуков.

Клавдию Кузьминичну в её знаменательный день поздравили дети, внуки, правнуки, представители администрации поселения, отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району, совета ветеранов, управления образования, райсовета депутатов.
юбилей ветераны ВОВ
 
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