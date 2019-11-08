Юбилярше вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии
В Баргузинском районе Бурятии 90-й день рождения отметила ветеран труда, труженица тыла Клавдия Кузьминична Башарова. Юбилярше вручили персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщает минсоцзащиты республики.
Клавдия Башарова – уроженка далёкой Удмуртии. Судьба сложилась так, что в 1947 году она приехала в Баргузинский район в село Агафоново, устроилась в местную школу учителем. Позже была переведена в село Курбулик, где повстречала свою судьбу Василия Ивановича Башарова, за которого в июне 1960 года вышла замуж. Супруг работал киномехаником и инспектором рыбоохраны.
В их семье родились трое детей, два сына, одна дочь. Супруги живут в мире и согласии вот уже 59 лет.
Клавдию Кузьминичну ждали неоднократные переводы по работе. В разные годы она жила и работала в сёлах Максимиха и Макаринино.
Вся семья виновницы торжества и по сей день живёт в Баргузинском районе. Сыновья – в посёлке Усть-Баргузин, а дочь – в селе Макаринино. У Клавдии Кузьминичны 9 внуков и 7 правнуков.
Клавдию Кузьминичну в её знаменательный день поздравили дети, внуки, правнуки, представители администрации поселения, отдела социальной защиты населения по Баргузинскому району, совета ветеранов, управления образования, райсовета депутатов.
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Исполнителем кавера стал известный тувинец Александр Куулар
Они отправятся в Москву в конце декабря
Юбилярше вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии
Победители получили награды
Но женщина выжила, а умерла её пожилая соседка
Сначала преступникам назначили условное наказание, но решение было изменено
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 ноября по республике переменная облачность
Его чтение было отмечено в номинации «Золотой век» русской литературы
Соревнования состоятся в первой половине декабря в СК «Байкал-Арена»
Впервые в ней примут участие китайские художники
Он участвовал в создании залов в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге
На Арбате активисты раздали прохожим световозвращающие элементы
Это звание она получила в 2002 году за добросовестный труд и вклад в женское движение
Их разместили на тротуаре перед «зеброй»
Она выступала в весовой категории до 48 килограммов