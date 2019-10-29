Нарушения в детсадах выявил Роспотребназдор
За 9 месяцев 2019 года управление Роспотребнадзора по Бурятии провело 115 проверок детсадов. В 67% из них выявлены нарушения закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
- Основными нарушениями при организации питания явились: несоблюдение условий хранения пищевой продукции и суточных проб, отсутствие товарно-транспортной документации и прослеживаемости качества и безопасности пищевой продукции, несоблюдение утверждённого меню, санитарно-противоэпидемического режима, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
В ходе проверок исследовано 283 пробы готовых блюд на соответствие требованиям безопасности. В 6 из них (2,1%) образцов не отвечали требованиям по микробиологическим показателям. Калорийность обедов в не соответствовала в 6,8%, по содержанию витамина С - 6,9%.
За нарушения вынесено 112 постановлений с наложением штрафов на общую сумму 808,6 тысяч рублей. Руководителям вручены предписания об устранении выявленных нарушений, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Всего в Бурятии работает 397 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на 409 объектах.
Обеды в детсадах Бурятии не соответствовали нормам калорийности
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