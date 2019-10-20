В Бурятии стартовал турнир на призы Бориса Будаева: фоторепортаж





19 октября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ стартовал международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира 1989 года Бориса Будаева. В этом году турнир проходит уже в 21-й раз. Призовой фонд составит 360 тысяч рублей.Прошло уже 30 лет после победы Бориса Будаева на чемпионате мира по вольной борьбе. Он завоевал первую в истории Бурятии золотую медаль чемпионата мира 3 сентября 1989 года в Швейцарии. Этой юбилейной дате посвящён турнир в этом году.На ковры вышли более 200 участников из России, Казахстана, Китая, Киргизии и Монголии. Спортсмены с 2000 по 2002 года рождения выступают в 10 весовых категориях: до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг.Паблик «Борцы Бурятии» опубликовал имена финалистов турнира. Финалы состоятся сегодня, в воскресенье, в 11 часов.Борис Будаев родился 27 июля 1957 года в улусе Соёл Баргузинского района в многодетной крестьянской семье.Тренировался у выдающегося бурятского тренера по вольной борьбе Фёдора Махутова. В 1982 году окончил факультет физического воспитания Бурятского государственного педагогического института.В 1979 году в Улан-Баторе завоевал титул чемпиона мира по вольной борьбе среди юниоров.Чемпион Европы 1982 года.Чемпион СССР 1985 года.Чемпион мира 1989 года, победитель многих международных турниров.Четырёхкратный чемпион России.Обладатель Кубка мира «Гран при».Победитель международного турнира в Лондоне в 1995 г.В 1996 г. стал чемпионом Азии, член олимпийской сборной Узбекистана.Победитель международного турнира ветеранов планеты в Сан-Франциско в 1998 году, где стал обладателем «Кубка золотых ворот» и «Золотого кубка».В 1994 году избирался депутатом в Народный Хурал Бурятии.Президент федерации спортивной борьбы Бурятии.В ноябре 2018 года Борису Будаеву была вручена одна из высших государственных наград Монголии: орден «Полярная звезда».